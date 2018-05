Palmeiras empata com América e avança na Copa do Brasil

Agência Palmeiras Palmeiras teve dificuldades contra o América e vaga veio com empate em casa

O Palmeiras é o sexto classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (23), no Allianz Parque, o Verdão ficou no 1 a 1 com o América-MG e fez valer a vantagem de ter vencido o jogo de ida em BH por 2 a 1 e se junta aos já classificados Grêmio, Corinthians, Flamengo, Chapecoense-SC e Santos na próxima fase. Outros dois clubes serão definidos após a Copa do Mundo e os confrontos serão definidos em sorteio.



Para o jogo o técnico Roger Machado teve um desfalque inesperado. Dudu, listado pelo técnico Tite como um dos 12 jogadores na lista de espera para a Copa do Mundo, foi deixado fora da partida por não ter o aval da CBF sobre sua participação no jogo. Sem ele, o time verde não teve a mesma força na criação e ainda viu o adversário marcar primeiro. Aos 36 minutos, o Coelho abriu o placar com Serginho, após receber livre de Carlinhos, cara a cara com o gol, sem Jailson, que havia ficado na jogada ao ser driblado pela lateral.



No segundo tempo, o Palmeiras voltou diferente, com Guerra no lugar de Dayverson, o que melhorou a produção ofensiva, mas sem sucesso. O empate aconteceu apenas aos 18 minutos em lance que começou com lançamento de Bruno Henrique para direita. Marcos Rocha, já na área, tocou de cabeça para Willian, também pelo alto, tocar no canto do goleiro João Ricardo, deixando tudo igual. Depois, outras oportunidades foram desperdiçadas para cravar a virada e o resultado de 1 a 1 seguiu até o fim do jogo.



Faltam dois



Com seis classificados definidos, as quartas de final conhecem os últimos integrantes no dia 16 de julho, imediatamente após a decisão do Mundial da Rússia. O Bahia-BA começou a fase vencendo o Vasco da Gama por 3 a 0 e na volta, em São Januário, pode perder por até dois gols de diferença para avançar.



No último confronto a vantagem é do Cruzeiro, que venceu o Atlético-PR por 2 a 1 em Curitiba na ida. Agora, no Estádio Mineirão, a Raposa pode jogar pelo empate para completar as quartas de final.