Palmeiras e Santos disputam vice-liderança do Brasileirão

Se a disputa pela liderança do Brasileirão com o Corinthians está longe de acontecer, a 26ª rodada começa neste sábado com briga direta pela segunda posição. Palmeiras e Santos jogam no Allianz Parque e esperam o resultado do Grêmio para confirmar a posição. Outros dois jogos abrem a rodada que segue no domingo com seis partidas e termina na noite de segunda-feira.

Arquivo Palmeiras e Santos se enfrentam na noite deste sábado (30) no Allianz Parque, às 19h, pela 26ª rodada





A rodada começa com dois jogos às 15h (MS) entre clubes que tentam se afastar ou sair da zona de rebaixamento. Em São Januário, o Vasco, nono colocado com 32 pontos, recebe a Chapecoense-SC, logo em seguida com 31 pontos. O vencedor volta a pensar na possibilidade de encostar no G6, mas quem perder torce para que os times do Z4 não se aproximem. Na Fonte Nova, o Bahia, com 30 pontos, enfrenta o Coritiba-PR, penúltimo colocado com 27.



De volta ao Allianz após o Festival de Rock na última semana e troca do gramado, o Palmeiras, quarto colocado com 43 pontos, recebe o Santos, segundo com 44. Entre eles está o Grêmio, também com 43 pontos e saldo de gols melhor que o time verde. O vencedor do clássico paulista fica na segunda posição e aguarda o resultado do líder Corinthians, que enfrenta o Cruzeiro fora de casa, para saber se a diferença diminui ou segue nos dez pontos.



No Palmeiras, o técnico Cuca não deve mudar muito a formação do time que venceu os últimos dois jogos. O zagueiro Edu Dracena e o lateral Egídio, suspensos, não jogam, mas o treinador conta com o zagueiro Luan e o atacante Willian, julgados nesta semana pelo STJD e liberados. O Verdão deve começar com Fernando Prass no gol; Mayke, Luan, Juninho e Zé Roberto; Jean, Tchê Tchê, Moisés, Dudu e Willian; Deyverson.



Levir Culpi, técnico do Santos, não deu pistas de quem vai ocupar o lugar do meia Renato, machucado. Matheus Jesus e Leandro Donizete são as opções, já que o treinador descartou Vecchio. Além do capitão, estão fora da partida também pelo mesmo motivo Lucas Lima e o lateral Victor Ferraz. O time praiano deve ter Vanderlei no gol; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus (Leandro Donizete), Jean Mota, Copete e Bruno Henrique; Ricardo Oliveira.