Palmeiras e Grêmio vencem e abrem vantagem na Copa do Brasil

A fase de oitavas de final da Copa do Brasil começou para quatro times na noite desta quarta-feira (17). Pela rodada de ida, O Palmeiras venceu o Internacional no Allianz Parque e o Grêmio, em casa, bateu de virada o Fluminense. Dos oito confrontos, apenas um está definido, com a classificação do Santos sobre o Paysandu-PA e Atlético-MG contra Paraná Clube começa apenas na próxima semana.

Agência Palmeiras Jogada era entre Borja (9) e Willian, mas o zagueiro colorado marcou contra



Na Arena do Grêmio, o time gaúcho começou levando susto com o gol de Renato Chaves, para o Fluminense, logo aos cinco minutos de jogo. O empate veio aos 17, após triangulação entre Lucas Barrios, Luan e concluída pelo volante Arthur. No segundo tempo brilhou mais uma vez a estrela de Barrios. Aos 20, Luan cobrou escanteio e, aproveitando desvio na área, o atacante paraguaio ficou livre para desviar para o gol, virando o placar. Cinco minutos depois, Cortez cruza da esquerda para Barrios que teve tranquilidade de dominar e bater firme, sem chance de defesa para Cavalieri, fechando o jogo em 3 a 1.



Os dois times voltam a se enfrentar no dia 31 de maio, às 18h30 (MS), no Maracanã. Com a vitória, o Tricolor gaúcho pode ser derrotado por um gol de diferença que estará classificado. O Tricolor carioca avança se vencer por 2 a 0 ou, caso o adversário marque gols, precisa de uma vantagem de três gols no placar final.



Em São Paulo, o Palmeiras fez a segunda partida sobre o comando de Cuca, com mais uma vitória. O gol da vitória verde saio ainda no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Willian recebe de Felipe Mello na área e cruza procurando Borja. Antes do colombiano, o zagueiro Léo Ortiz tenta o corte e joga a bola contra o próprio gol. O 1 a 0 só foi definitivo graças a inoperância do ataque palmeirense, que perdeu oportunidades claras com Borja e Dudu, entre outros e a eficiência do goleiro Fernando Prass que evitou dois gols certos do Colorado.



O jogo de volta acontece no Beira-Rio, no dia 31, às 20h45 (MS). O empate classifica o Palmeiras, ou mesmo derrota pela diferença de um gol se marcar. Ao Internacional resta a vitória por dois gols de vantagem ou, no caso de 1 a 0, vencer nos pênaltis.