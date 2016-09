Palmeiras e Flamengo empatam e seguem na frente do Brasileirão

Terminou igual a chamada “decisão antecipada” da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram no Allianz Parque na primeira partida em que ambos cumprem punições impostas pelo STJD após a confusão que envolveu as torcidas organizadas dos dois clubes no turno. Mesmo com um jogador a menos na maior parte do jogo – Márcio Araújo foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo – o Mengão segurou o empate em 1 a 1.





Gazeta Press Palmeiras e Flamengo terminaram iguais e seguem nas primeiras posições do Brasileirão

Com poucas chances, o jogo terminou sem gols no primeiro tempo e, após o intervalo, mesmo com as mudanças feitas por Cuca para tentar aproveitar a vantagem numérica, quem marcou primeiro foi o adversário. Aos 17 minutos, Alan Patrick, que havia entrado segundos antes, aproveitou momento de desatenção da defesa palmeirense para abrir o placar. O Palmeiras foi para o abafa e depois de tanto insistir, igualou o placar com Gabriel Jesus aos 37 minutos.



Outros jogos

A rodada começou com um empate entre dois times que estão na zona de rebaixamento. No Orlando Scarpelli, o Figueirense-SC chegou a abrir 2 a 0 sobre o América-MG com gols de Lins e Dodô, mas Jonas diminuiu para o Coelho ainda no primeiro tempo e Osman empatou no segundo, fechando o placar em 2 a 2. No mesmo horário, no Estádio Luso-Brasileiro, o Santos visitou o Botafogo e venceu por 1 a 0, gol de Zeca, e entrou provisoriamente no G4.



Um pouco mais tarde, no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta se aproveitou do mau momento do Grêmio no campeonato e venceu por 3 a 0, gols de Fábio Ferreira, Roger e Willian Pottker, todos no segundo tempo. O resultado fez com que o técnico Roger Machado entregasse o cargo no time gaúcho. Em Recife, o Santa Cruz marcou no finalzinho do jogo com Bruno Moraes para venceu o Atlético-PR por 1 a 0.



No Couto Pereira, Coritiba e Corinthians emparam em 1 a 1 com os dois gols no primeiro tempo. Marlone abriu o placar aos 14 minutos e Leandro, cobrando pênalti, empatou aos 27. Resultado ruim para o Timão que deixa o G4.



A rodada termina nesta quinta com quatro jogos. No Édson Passos, às 18h30 (MS), o Fluminense recebe a Chapecoense-SC, e no Independência, o Atlético-MG joga contra o Sport-PE. No Morumbi, às 20h, o São Paulo joga contra o Cruzeiro e no Beira-Rio o Internacional recebe o Vitória.



A classificação mantém o Palmeiras em primeiro com 48 pontos, o Flamengo vem em seguida com 47, o Santos em terceiro com 42, mesma pontuação do Atlético-MG com uma partida a menos. O Corinthians, agora em quinto, tem 41 pontos. Na zona de rebaixamento estão, na ordem, Internacional, Vitória, Santa Cruz e América-MG. Após a conclusão da rodada, o Figueirense volta para o Z4 no lugar de Inter ou Vitória.