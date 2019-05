Palmeiras despacha Sampaio Côrrea sem sustos e avança na Copa do Brasil

Agência Palmeiras Sem sustos, Palmeiras venceu os dois jogos contra o Sampaio Côrrea para avançar

O Palmeiras é o quarto clube classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (30), o Verdão venceu o Sampaio Côrrea-MA por 2 a 0, gols de Mayke e Zé Rafael, e completou as oitavas com duas vitórias sobre o time maranhense. Já tinham avançado os gaúchos Internacional e Grêmio e o Bahia-BA. Na próxima semana, outros quatro classificados serão definidos.

A partida no Allianz Parque foi acompanhando por pouco mais de 26 mil torcedores e a vitória na ida por 1 a 0 deu tranquilidade para o Palmeiras administrar a vantagem e ter as chances mais claras de gol. Aos 11 minutos, Borja recebeu cruzamento e quase marcou. Depois, aos 22, Zé Rafael ficou perto de balançar as redes em cobrança de falta por cima da barreira. A insistência deu certo aos 38. Lucas Lima passou para Dudu na grande área, que tocou de calcanhar para Mayke pegar de primeira e fazer 1 a 0.

O placar aumentou logo aos três minutos do segundo tempo, quando Mayke cruzou na área para Zé Rafael aparecer sozinho e cabecear para as redes. Mesmo em desvantagem, o Sampaio buscou o jogo e assustou aos 16. Salatiel recebeu cruzamento na grande área e cabeceou para o gol, vendo a bola pegar na cabeça de Mayke e ir para fora. Seguindo com o domínio da partida, o Verdão administrou o resultado até o apito final e se garantiu na próxima fase da competição com o placar de 2 a 0.