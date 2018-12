Palmeiras comemora o Deca batendo Vitória no Allianz Parque

Agência Palmeiras Edu Dracena abriu caminho para a vitória do Palmeiras no Allianz Parque

Terminou em festa o Campeonato Brasileiro para o campeão Palmeiras. Neste domingo (2), na última rodada, o Verdão teve a entrega da taça conquistada na rodada anterior com vitória sobre o Vitória-BA por 3 a 2. O Allianz Parque recebeu o seu maior público para ver o Palmeiras comemorar o seu décimo título brasileiro. Foram 41.256 torcedores pagantes, recorde desde a inauguração, em 2014.

O resultado não mudou a situação dos dois lados. O Palmeiras terminou em primeiro com 80 pontos e fechou com uma sequência de 23 jogos invictos e 47 pontos apenas no segundo turno, recordes da competição em pontos corridos. O Vitória, com 36 pontos, foi rebaixado com a penúltima posição.

O jogo

A despedida de Palmeiras e Vitória do Brasileirão foi com sentimentos distintos. Enquanto o Verdão entrou em campo para comemorar o título, o Leão fez seu último jogo já confirmado na Série B do ano que vem. Por isso, o primeiro tempo em São Paulo foi mais tranquilo do que o de costume. Com muitos espaços, os times tiveram muitas finalizações, mas só a equipe da casa marcou, aos 42 minutos. Bruno Henrique chutou da entrada da área, mas a bola parou na defesa do Vitória. Na sobra, Dudu cruzou com perfeição para Edu Dracena cabecear forte e fazer 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Vitória quase empatou aos quatro minutos, quando Luan pegou a sobra e chutou colocado, mas viu a bola passar muito perto da trave. E, logo na sequência, Gustavo Scarpa ampliou para o Palmeiras após cobrança de falta ensaiada com Dudu. O Leão não se intimidou e descontou aos 25, com Yago, em cobrança de pênalti. Embalado, o time baiano empatou dois minutos depois. Luan recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e chutou forte, sem chances para Weverton, fazendo 2 a 2.

Já na marca dos 44, após rápido contra-ataque, Bruno Henrique recebeu de Guerra e chutou de primeira para decretar a vitória alviverde por 3 a 2, completando a festa do deca campeonato verde.