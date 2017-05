Operário vence último amistoso antes da estreia no sub-19

Atual vice-campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-19, o Operário entrou na reta final de preparação para a competição deste ano. Os garotos do galo venceram neste sábado (13) o Juventus por 2 a 0, em Bandeirantes, no último teste antes da estreia do próximo sábado (20) contra o Corumbaense, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.



Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Jhony, aos 30, e Wender, aos 38 minutos do primeiro tempo. Ao todo, 18 jogadores foram testados pelo técnico Mauro Marino.

Raul Rodrigues / Divulgação Operário Operário fez amistoso contra o time local de Bandeirantes

Para voltar a disputar a Copa São Paulo em 2018, como aconteceu neste ano, o Operário tem como principal estrela justamente o técnico, que classificou equipes para a Copinha nos últimos seis anos. Tendo, inclusive, comandando o Aquidauanense, em 2014, na melhor campanha da história de um time do Estado na competição, quando o Azulão chegou na segunda fase. Outro que reforça o Galo no projeto é o ex-gerente de Futebol do Comercial e Moreninhas, Karllinhos Oliveira.



Confira como atuou o Operário no amistoso: Matheus Regis (Paulo); Martinelli (Alessandro), Matheus Mendes, Rodrigo e Wender; Patrick (Felipe), Gustavo (Guilherme), Gabriel (Adeir) e Luquinha (André); Jhony e Bruninho (Dieguinho).