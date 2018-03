Operário vence Sete e pega vantagem por lugar na decisão do Estadual

Anderson Ramos/Capital News Torcida do Galo comemora gol da vitória, quase no fim da partida

O Operário FC começou melhor que o Sete de Dourados a disputa por um lugar na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Nesta quarta-feira (21), no Estádio Morenão, o Galo voltou a marcar nos acréscimos do segundo tempo e venceu o adversário por 1 a 0, trazendo para si a vantagem do empate na partida de volta e, de quebra, derrubando o último invicto da competição. O gol foi marcado por Juninho, aos 47 minutos do segundo tempo, repetindo o feito da classificação na fase anterior diante do Urso, quando o gol que garantiu a vaga foi marcado por André Paulino praticamente no último lance do jogo.



O primeiro tempo do confronto foi equilibrado e com poucas chances de gol. O bom sistema defensivo do time douradense – melhor defesa do campeonato – mantinha a bola longe da área de Diego e o Operário arriscava apenas em chutes de média distância, sem perigo. O Sete buscava tentar encaixar contra-ataques, mas a falta de precisão no penúltimo toque fazia com que os ataques fossem desperdiçados.

Marcelo Ezoe/FFMS Após primeiro jogo, Operário está em vantagem por vaga na final

No segundo tempo o equilíbrio seguiu até aos 20 minutos. Depois, as mudanças feitas por celso Rodrigues funcionaram melhor do que as promovidas por Márcio Santos e o Operário tomou conta do jogo. Aos 22, Igor Vilela puxou contra-ataque, tocou para Alan que, com drible da vaca, passou pelo marcador. Já na área, bateu forte, mas a bola bateu na trave de Diego, indo para fora. Dez minutos depois, outra bola na trave, agora com Fernandinho, após boa jogada de Rodrigo Grahl.



Aos 38, Grahl recebeu em profundidade e ficou na frente de Diego. O toque saiu por cima do goleiro, mas Felipe teve tempo de alcançar a bola e evitar o gol. De tanto insistir, o gol alvi-negro saiu nos acréscimos. Aos 46, Felipe, que fazia até então partida perfeita, falhou ao tentar cortar cruzamento por baixo, Grahl insistiu na jogada, e a bola sobrou para Juninho, quase na marca do pênalti, bater firme. Diego ainda tocou na bola, mas não com força o suficiente para evitar o gol da vitória operariana.



Volta



No domingo (25), às 15h, no Estádio Douradão, os dois times voltam a se enfrentar. Agora com vantagem, o Operário avança em caso de empate. Aos Sete, só a vitória, por qualquer placar, recoloca o campeão de 2016 de volta na decisão do campeonato.



Na outra semi, Novo e Corumbaense se enfrentam nesta quinta, também no Morenão. A volta está marcada para o dia 28, no Estádio Arthur Marinho.