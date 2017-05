Operário vence Sete e garante vaga na Copa Verde 2018

Anderson Ramos / Capital News Rodrigo Grahl faz o Gol da classificação do Operário para Copa Verde em 2018

Terminou o Campeonato Estadual para Operário e Sete de Dourados na noite desta terça-feira com a disputa do terceiro lugar. No Estádio Morenão, o Galo venceu por 2 a 1, resultado que precisava para garantir a posição e vaga na Copa Verde 2018, competição que os dois clubes disputaram neste ano, e que coloca o campeão nas oitavas de final da Copa do Brasil.



Operário e Sete entraram para o segundo confronto cheios de desfalques, por suspensão ou contusões, mas assim como no jogo de ida, em Dourados, o Operário começou mandando no jogo e não demorou a marcar. Aos sete minutos, em uma cobrança de falta frontal, Rodrigo Grahl rolou para o zagueiro Bruno Éverton, ex-Sete, bater forte e vencer Wendell. O gol não assustou o sete que teve três chances de empatar, mas só conseguiu aos 20 minutos em uma falha adversária. Da Silva atrasou mal e a bola ficou limpa para Daniel. O atacante do Sete invadiu a área e tocou na saída de Guilherme para marcar o gol douradense no primeiro tempo.



Depois do empate, o Sete ainda perdeu outros dois jogadores. O zagueiro Ramon Baiano foi substituído por Juan ainda com a bola rolando. No intervalo, já nos vestiários, o meia Thiago Mattos não passou bem depois de uma pancada no peito em uma disputa de bola e chegou a pedir atendimento ao Samu. Se recuperou, mas não voltou para o segundo tempo, dando lugar à Mirale.



Com as mudanças, o Sete perdeu força no meio e posse de bola. O Operário, por outro lado, passou a pressionar, mas sem assustar o goleiro Wendell. Mas de tanto manter a bola no ataque o galo acabou marcando o segundo aos 35 minutos. Em uma cobrança de falta rápida, a bola chegou em Rodrigo Grahl que bateu de fora da área, estufando a rede. Depois, com o adversário desarrumado, o Operário não teve trabalho para manter a vantagem, garantir a vantagem e a vaga na Copa Verde.