Operário vence Novo de virada e assume ponta isolada

Foto Cedida / Raul Rodrigues Vitória do Galo coloca o time na liderança isolada do Grupo A

O Operário mostra no início do Campeonato Estadual porque se coloca como um dos favoritos na temporada. Depois de golear na estreia, venceu o Novo por 3 a 1 na segunda rodada e de virada, abrindo vantagem na liderança isolada do Grupo A. Michel abriu o placar, mas Rodrigo Grahl, Igor Vilela e Wilson apareceram para marcar os gols do Galo em mais uma partida com bom público no Estádio Morenão.



A partida começou às 15h, mas o Operário parece só ter se dado conta disso 15 minutos depois e o Novo se aproveitou e abriu vantagem. Aos dez minutos, Luiz Jorge falhou na saída de bola e deixou Michel livre com a bola para invadir a área e bater na saída de França, que conseguiu desviar. Na cobrança de escanteio, a zaga operariana ficou para e Michel, livre, cabeceou para gol, sem força, mas o goleiro não evitou o gol. Dois minutos depois foi a vez de Eduardo Arroz errar o toque e entregar a bola para Michel, mas França, desta vez, evitou que a diferença aumentasse.



Depois do susto, o Operário conseguiu entrar no jogo e não demorou para conseguir a virada. Aos 17 minutos, Leandro Diniz cobrou falta da direita e Rodrigo Grahl, sem ser incomodado pela defesa, cabeceou no canto esquerdo alto do goleiro Bernardo para igualar o placar. No minuto seguinte, Grahl apareceu de novo para dominar próximo à área e tocar na direita para Wilson dominar e rolar para Igor Vilela se antecipar à Bernardo e marcar o segundo. Aos 27, Agnaldo teve a chance de fazer o terceiro, mas o cabeceio foi para fora.



No segundo tempo, Agnaldo voltou a perder chance de ampliar logo no primeiro ataque, em chute que facilitou a defesa de Bernardo. Aos sete minuto, foi a vez do Novo chegar com Luan pela esquerda e bater firme para França desviar para escanteio. Igor voltou a ter chance de marcar aos 25 minutos, mas o chute cruzado foi para fora, sob o olhar descontente de Grahl que agradava o cruzamento.

Foto Cedida / Raul Rodrigues Igor Vilela faz o gol da virada da partida do Operário



A situação do Operário ficou mais segura com a expulsão do volante Júlio César aos 37 minutos e, aos 40, o placar foi fechado. Wilson foi lançado pela esquerda, e, já na área, bateu no canto de Bernardo que não alcançou a bola.



A vitória do Galo fechou a segunda rodada e colocou o time na liderança isolada do Grupo A com seis pontos e 100% de aproveitamento. A Serc vem na segunda posição com quatro, Comercial e União/ABC somam três, Costa Rica um e o Novo, sem pontuar, é o lanterna. Na próxima rodada, o Galo vai à Costa Rica enfrentar o CREC no domingo (12) e o Novo recebe a Serc no sábado (11) no Morenão.

Ficha Técnica



Arbitragem : Paulo Hnerique de Melo Salmazio

Auxiliares: Ruy Cesar Lavarda (A1) e Bruno de Andrade Martins (A2)

4º ÁRBITRO: Rosalino Francisco Sanka



Gols: Michel (Novo), Rodrigo Grahl, Igor Vilela e Wilson (OFC)



Operário

Titulares: França (1) ; Da Silva (2), Fábio (3), Bruno (4), Luís Jorge ( 6); Eduardo Arroz (5), Agnaldo (8) , Leandro Diniz (10), Igor (11); Wilson (7), Rodrigo Gral (78).



Suplentes: Janílson (12); Renan (13); Diego Bezerra (14); Carlinhos (15); Paulinho (16); Leandro Hyá (17); Cristian (19)

Técnico: Celso Rodrigues



Novo

Bernardo (1) ; Luberto (2), Rodiney (3), Magno (4), Júlio César ( 5); Ramer (6), Andrinho (8) , Jhonatan (10), Michel (11); Matheus (7), Luan (9).

Suplentes: Guilherme (12); Rafael (13); Vandinho (14); Leo Colman (15); Maguila (16); Jeferson (17); Edy Costa. (18)

Técnico: Basílio Neto



* A direção do Novo mandante do jogo não divulgou a renda e público durante a partida, desta forma poderá ser punido pela Federação de Futebol por infringir a Lei e o Estatuto do Torcedor.