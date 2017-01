Operário se despede da Copa SP com vitória sobre Pinheiros

Divulgação/OFC Operário volta para Campo Grande com uma vitória nos três jogos disputados

O Operário encerrou sua participação na Copa São Paulo de Juniores neste domingo com uma vitória. No Estádio Joaquinzão, em Taubaté, o Galo venceu o Pinheiros-MA por 3 a 2 e terminou como o terceiro colocado do Grupo 17, com três pontos, deixando o adversário na lanterna, sem pontuar. A liderança ficou com o Corinthians que, também por 3 a 2, venceu o Taubaté-SP, deixando o time da casa com a segunda vaga na próxima fase.



O Operário começou a última partida na Copinha com um susto. Logo no primeiro minuto, Guilherme abriu o placar para o time maranhense, mas Kanu com gols aos cinco e aos 37 minutos virou o placar. Na volta do intervalo, Guilherme voltou a marcar para o Pinheiros aos quatro minutos e empatou o jogo. O gol da vitória operáriana saiua apenas aos 41 com Caio, dando números finais ao marcador.



O Operário disputou três partidas na Copa São Paulo. Perdeu para o Taubaté na estreia por 1 a 0 e depois foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0. Esta foi a quarta participação do time campo-grandense na principal competição de base do futebol brasileiro. Nas três vezes anteriores também não passou da primeira fase.