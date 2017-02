Operário quebra tabu e volta a vencer Comercial no Morenão

Anderson Ramos / Capital News O Meia Leandro Diniz desencanta e abre o placar no Comerário

Demorou seis anos, mas o clássico Comerário voltou ao Estádio Morenão neste domingo e contou com o maior público do Campeonato Estadual para ver a vitória do Operário sobre o Comercial por 3 a 1 jogando pela 4ª rodada do primeiro turno.

O atacante Wilson, com dois gols no segundo tempo, foi o destaque do 186º jogo entre os dois principais times do Estado para pouco mais de 6.700 torcedores entre pagantes e não pagantes e renda de R$ 68 mil. Além de abrir vantagem na liderança do Grupo A, o Galo ainda vê o rival patinar na classificação e até flertar com a zona de rebaixamento.

Melhor durante boa parte do jogo, o Galo encontrou dificuldades para superar o sistema defensivo comercialino, que marcava bem e ainda abusava das faltas para segurar os adversários. Foi por isso que o volante Quirino acabou expulso ainda antes do intervalo, deixando o Comercial com um jogador a menos, mas conseguir levar o empate sem gols para o vestiário.

No segundo tempo, os jogadores do Galo foram mais efetivos e não demoraram a abrir o placar comandados por Wilson. Logo aos três minutos, o atacante escorou lançamento na área e deixou Leandro Diniz livre para, de cabeça, vencer o goleiro Zé Augusto. Pouco depois, Igor Vilela tocou para Eduardo Arroz aparecer como atacante pela esquerda e cruzar rasteiro para Wilson marcar o segundo.

Anderson Ramos / Capital News O atacante Wilson faz seu primeiro Gol no Comerário

A vantagem operariana seguiu sem ser ameaçada e aos 23, Igor lançou Wilson por trás da desajustada zaga comercialina e o terceiro gol saiu com um toque por cobertura em Zé Augusto, vendido no lance. O Colorado descontou em seguida com Rodrigo Ost, mas a vitória do Galo estava definida.



Outros jogos



Neste sábado, o União/ABC ficou no empate com a Serc em 2 a 2 no Estádio Morenão. Também neste domingo, no Estádio Laertão, o Novo, de virada com direito a gol nos acréscimos, venceu o Costa Rica por 2 a 1.



A vitória no clássico deixa o Galo ainda mais tranquilo na liderança, com nove pontos nos quatro jogos disputados. A Serc, com seis, está em segundo e o surpreendente União/ABC é o terceiro com cinco pontos. O G4 fecha com o Costa Rica, com quatro pontos, mesma pontuação de Comercial, quinto, e Novo, na lanterna.