Operário pode enfrentar time da Série A na Copa do Brasil

Franz Mendes/Cedida Campeão Operário FC pode ter o recém promovido CSA pela frente na primeira fase

A Copa do Brasil 2019 terá seus jogos na primeira fase definidos já na próxima semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará na próxima quinta-feira (13), em sua sede, o sorteio do confrontos entre os 80 clubes que começam a competição, entre eles os representantes de Mato Grosso do Sul, Operário FC e Corumbaense, respectivamente, campeão e vice do Campeonato Estadual deste ano. O sorteio poderá ser acompanhando no site oficial da CBF à partir das 19h (MS) e pode até colocar um time da Série A no caminho do Galo.

A primeira etapa da Copa do Brasil é realizada em partida única, com mando de campo pertencente ao competidor de cada duelo dono de posição inferior no Ranking Nacional de Clubes (RNC), lista que define também a composição dos oito potes em que os clubes são divididos. Já na segunda fase, também a ser realizada em partida única, os mandos serão definidos no sorteio da próxima quinta, com os clubes já conhecendo por meio do Diagrama das Fases se atuarão como mandantes ou visitantes na etapa seguinte, caso se classifiquem na primeira fase.

Adversários

Thiago Parmalat/CSA CSA está no grupo de possíveis adversários do Operário na primeira fase

Com a divulgação do RNC pela CBF, a composição, ainda extraoficial, dos potes coloca equipes de tradição no caminho dos sul-mato-grossenses. O Corumbaense é o 140º colocado e deve estar no Pote G e terá pela frente um adversário que sairá do Pote C, à princípio composto por CRB-AL, Vila Nova-GO, Londrina-PR, Oeste-SP e Brasil de Pelotas-RS, todos da Série B, Luverdense-MT, Juventude-RS, , Náutico-PE, Joinville-SC, Boa Esporte-MG, times da Série C. A partida acontecerá no Estádio Arthur Marinho e o Carijó precisa obrigatoriamente vencer para se classificar.

Sem posição no Ranking de Clubes, já que não disputou competições nacionais nos últimos cinco anos, o Operário FC estará certamente no Pote H e seu adversário na primeira fase estará entre um dos integrantes do Pote D. Deste, o destaque é o CSA-AL, novo integrante do Brasileirão. Neste ainda estariam Guarani-SP e Cuiabá-MT, da Série B, ABC-RN, Botafogo-PB, Remo-PA, Ypiranga-RS, da Série C, e ainda Tupi-MG, ASA-AL e América-RN, da Série D. O jogo acontece em Campo Grande, com vantagem do empate para o adversário do Galo.

Oitavas

Classificados para a Libertadores, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo e Atlético-MG entram na fase de oitavas de final, assim como o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil. O Atlético-PR também entra direto na fase de oitava, já que o clube terminou em sétimo lugar no Brasileirão 2018. O Furacão está decidindo a Copa Sul-Americana com o Junior Barranquilla-COL. Caso vença a competição, a vaga na Libertadores estará assegurada. Logo a entrada nas oitavas de final da Copa do Brasil está garantida ao clube paranaense.

Ao todo, são 11 times que entram na disputa diretamente nas oitavas. Além dos oito já elencados, o Sampaio Corrêa-MA, campeão da Copa Nordeste, o Paysandu-PA, campeão da Copa Verde, e o Fortaleza-CE, vencedor da Segunda Divisão do Brasileirão 2018, são os outros pré-classificados às oitavas da Copa do Brasil.