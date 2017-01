Operário perde para o Corinthians e está eliminado da Copa São Paulo de Júnior

Divulgação/OFC/Miguel Schincariol

Operário acabou com suas chances de classificação para segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Nesta sexta-feira (6), no Estádio Joaquinzão, em Taubaté, o Galo foi goleado pelo Corinthians por 4 a 0 e apenas cumpre tabela na última rodada da primeira fase, a partida teve transmissão para todo Brasil pelo canal da SPORTV. No outro jogo deste Grupo 17, o Taubaté-SP venceu o Pinheiros-MA por 1 a 0 e junto com o Timão ficam com as vagas da chave.



Em campo, o nome da partida foi o atacante Carlinhos. Ele fez uma jogada incrível aos 31 minutos, dando um chapéu no marcador ainda antes do meio campo, em seguida um drible da vaca no zagueiro, mas foi travado na hora do chute. A bola sobrou limpa para Pedrinho abrir o placar. Com sistema defensivo bem postado, o Galo até segurou a pressão corinthiana, mas pouco ameaçou o goleiro adversário.

Divulgação/OFC/Miguel Schincariol Goleiro Lucas fez grandes defesas no jogo contra o Corinthians



O segundo gol surgiu aos 51 segundos da etapa final. Carlinhos recebeu passe de Mantuan e finalizou na saída do goleiro do Galo. Quinze minutos depois, o Corinthians chegou ao terceiro. Mantuan achou Fabricio Oya e o meia tocou para Carlinhos marcar. Aos 21 minutos Matuan fechou o placar com um belo chute no ângulo.



Na última rodada, Taubaté e Corinthians duelam pela primeira posição do grupo, domingo, às 16h (MS). Já o Operário se despede buscando os primeiros pontos o Pinheiros-MA às 14h (MS).