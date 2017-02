Operário perde invencibilidade em Costa Rica, mas mantém liderança no Estadual

Foto Cedida / Raul Rodrigues Operário perdeu várias oportunidades de Gols, e acabou sendo derrotado no final

O Operário conheceu na terceira rodada do Campeonato Estadual a primeira derrota do clube na competição. Contra o Costa Rica, neste domingo no Estádio Laertão, o Galo perdeu por 1 a 0 e deu adeus ao aproveitamento perfeito até então, mas as vitórias conquistadas anteriormente garantem ao time a manutenção da liderança isolada do Grupo A. O CREC, pressionado pelos maus resultados do início, respira mais tranquilo com a primeira vitória.



Apesar do jogo movimentado, o Operário entrou em campo querendo garantir mais três pontos no campeonato. O ataque Operariano formado por Wilson, Igor e Rodrigo Grahl tiveram várias oportunidades de abrir o placar, mas a bola teimava em não entrar. O time parecia nervoso em campo, Agnaldo e Diniz responsáveis em acionar os atacantes também tiveram oportunidades de gols desperdiçadas.



No segundo tempo, o Costa Rica claramente sentiu o ritmo do jogo e a forte pressão adversária. Aproveitando a indecisão da zaga Operariana, Carlinhos recebeu o lançamento em posição duvidosa na área e se livrou do goleiro França com um lençol e empurrou a bola para o gol vazio.



Após o gol sofrido o Galo continuo buscando fazer as redes adversária balançar, a última grande oportunidade foi como o Zagueiro Fábio Silva, que teve uma chance clara de gol após a cobrança de escanteio que recebeu a bola na área pequena e acabou chutando para fora do gol, Depois, o ritmo da partida seguiu o mesmo, mas o placar não mudou.



A liderança do Operário foi mantida graças aos empates dos jogos no Estádio Morenão. No sábado, o Novo ficou no 1 a 1 com a Serc, mesmo placar de Comercial e União/ABC no dia seguinte. O Operário segue com seis pontos, a Serc tem cinco e, na ordem, estão Comercial e Costa Rica, empatados em tudo, e União, todos com quatro pontos. O Novo está na lanterna com apenas um ponto.



Na próxima rodada, o Operário enfrenta o Comercial, no primeiro Comerário do ano, marcado para domingo, no Estádio Morenão. O União recebe a Serc no sábado e o Costa Rica joga contra o Novo, no domingo.