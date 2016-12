Operário inicia pré-temporada para ir mais longe em 2017

Nesta segunda-feira (26) começa a temporada 2017 para o Operário, clube com maior número de conquistas do futebol sul-mato-grossense, mas que não levanta uma taça desde 1997. Elenco renovado e a nova comissão técnica se apresentam para iniciar a preparação de olho na Copa Verde e no Campeonato Estadual. Terceiro colocado em 2016, o Galo agora quer buscar o título e, de quebra, retornar à Copa do Brasil e ao Campeonato Brasileiro.

Jed Vieira/Gazeta MS Operário vai jogar a Copa Verde pela primeira vez em 2017

A renovação para o próximo ano começou na Comissão Técnica, com a contratação do técnico Carlos Rabello, que comandou diversos clubes no interior paulista e no Nordeste e do preparador físico campeão estadual pelo Sete de Dourados, Bruno Oliveira. Ambos com o aval do novo gerente de futebol, André Chita.



Na primeira entrevista como comandante do Galo, Rabello afirmou que fazer uma boa campanha não será suficiente. “Quando se trabalha em uma equipe com o histórico do Operário, não dá para se contentar apenas com um bom trabalho. Vamos sim pensando em título estadual”, afirmou no programa Difusora EC para o apresentador Ricardo Paredes.



Dentro de campo, o Operário conseguir trazer de volta destaques da boa campanha deste ano. O goleiro França, os zagueiros Renan e Fábio Silva, o lateral Luiz Jorge, o meia Leandro Diniz e o atacante Rodrigo Grahl já confirmaram retorno. Além disso, destaques de outras equipes também foram contratados, como o volante Eduardo Arroz, campeão pelo Sete e considerado o melhor jogador do Estadual, o lateral Diego, o meia Igor Vilela e o atacante Agnaldo, todos do Ivinhema.



No Campeonato Estadual, o Operário enfrenta outras três equipes de Campo Grande na primeira fase – Comercial, Novoperário e União/ABC e ainda Costa Rica e Serc. A estreia será no dia 28 de janeiro, contra o União, no Estádio Morenão, caso este já esteja liberado. Na Copa Verde o adversário da primeira fase será o Luziânia-DF, com jogos marcados para março.