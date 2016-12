Operário garante retorno de França, Grahl, Luiz Jorge e Leandro Diniz

A boa campanha do Operário no retorno do time à primeira divisão está inspirando a diretoria a montar o elenco para 2017.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Na foto Rodrigo Gralh com Leandro Diniz comemorando um Gol do Luís Jorge

Os quatro primeiros jogadores contratados fizeram parte do time que terminou o Campeonato Estadual na terceira posição e garantiu vaga na Copa Verde.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Goleiro França volta ao Galo em 2017

O goleiro França, o lateral Luiz Jorge e o atacante Rodrigo Grahl tiveram o retorno garantido durante o fim de semana. O quarto nome é do meia Leandro Diniz, outro jogador de destaque, teve o nome confirmado na tarde desta segunda-feira (5).



Eleito o melhor da posição no Campeonato Estadual, o retorno de França era o mais esperado pelo torcedor. Herói da classificação do time à semifinal ao defender uma cobrança de pênalti aos 48 minutos do segundo tempo, o goleiro ainda evitou o gol em outros três lances semelhantes durante a competição.

Já Grahl, autor de cinco gols em 12 que disputou pelo Galo, volta após uma passagem pelo futebol da Dinamarca no segundo semestre. Luiz Jorge e Leandro Diniz também marcaram gols importantes no Estadual e caíram na graça do torcedor.



A diretoria operariana deve divulgar nos próximos dias o nome do treinador para a próxima temporada. Paulo Resende, no comando do time Sub-19 que vai disputar a Copa São Paulo, era cotado, mas deve seguir coordenando as categorias de base.



O Operário está no Grupo A do Estadual ao lado de Comercial, Novoperário, Serc, Costa Rica e um finalista da Série B ainda a conhecer. Já na Copa Verde, o Galo enfrentará o Luziânia-DF nos dias 5 e 19 de março na primeira fase da competição regional.