Operário faz promoção de ingressos para jogo contra o Sete valendo vaga na Copa Verde

Noé Faria Sete venceu no Douradão por 3 a 2 no sábado e joga hoje por um empate

Sete e Operário voltam a campo nesta terça-feira (2) às 20h15 para decidir quem será o representante de Mato Grosso do Sul na Copa Verde 2018. Neste jogo no Morenão, o time douradense joga por empate, enquanto o Galo precisa de uma vitória simples.



A vantagem do Sete foi construída no sábado após vencer, de virada, o Operário por 3 a 2. O Galo chegou estar vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo e acabou saindo com a derrota.



O Sete não poderá contar com os laterais Bahia e Jô e ainda os meia-atacantes Daniel e Mitú, todos contundidos. O volante Primo está suspenso e também não atua em Campo Grande. Já do lado do Galo, os desfalques ficam por conta de Eduardo Arroz e Carlinhos.



Os dois times disputaram a Copa Verde nesta temporada e foram eliminados em suas primeiras fases. O Sete perdeu para o Ceilândia na fase preliminar. Já o Operário caiu diante do Luziânia na primeira fase.



Promoção de ingresso

O Operário divulgou uma promoção para torcedores em seu último jogo da temporada. Os torcedores que fizerem cinco apostas na loteria Timemania com a marcação do Operário, terão direito a ganhar um ingresso. Cada aposta custa somente R$ 2,00 e pode serem feitas até as 18hs nas casas lotéricas no dia do jogo.

Os ingressos para as cadeiras ou arquibancadas terá valor promocional de R$ 10,00.



No sábado, o Operário foi sorteado do concurso 1025 e premiou quase 12 mil torcedores que marcaram o Galo. Para esta terça, o prêmio pode chegar a R$ 15,5 milhões.