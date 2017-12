Operário faz primeiro amistoso da pré-temporada contra o Sete nesta quarta

Anderson Ramos/Capital News Celso Rodrigues segue no Galo na próxima temporada

O Operário já trabalha a pré-temporada há cerca de dez dias e deixou para essa quinta-feira (21) a apresentação dos jogadores que devem defender o clube na temporada 2018. Antes, porém, o Galo faz o seu primeiro amistoso de preparação. No Estádio Douradão, nesta quarta (20), às 18h, enfrenta o Sete de Dourados, reeditando os confrontos decisivos de 2016 e 2017, com vantagens divididas.



Terceiro colocado nas duas últimas edições do Campeonato Estadual, o Operário busca no próximo ano o título que não conquista desde a década de 90. Para isso, aposta na manutenção do trabalho do técnico Celso Rodrigues e um elenco renovado. Por enquanto, os únicos anunciados que disputaram o Estadual 2017 e retornam são o meia Igor Vilella e o veterano atacante Rodrigo Grahl, que sinaliza a possibilidade de encerrar a carreira no clube.



No mais, novidades que serão mostradas neste jogo. Segundo informações ainda não confirmadas, o volante Quirino, ex-Comercial, estaria entre os contratados. “Nossa intenção é manter apenas cinco ou seis jogadores deste ano”, disse há alguns dias o presidente Estevão Petrallás.



Sete



Em relação ao adversário, o mistério é quase inexistente. O time douradense já fez um primeiro jogo-treino neste domingo, com vitória por 3 a 1 sobre o São Jorge, campeão amador da cidade de Caarapó. O técnico Márcio Santos, mantido após assumir o time durante a Série D do Campeonato Brasileiro começa a montar uma equipe base, mas não descarta mudanças durante a fase de preparação. “Precisamos procurar estar o mais ajustado possível, física e tecnicamente, para a estreia no dia 17 de janeiro”, afirmou.



Dos jogadores que atuaram neste amistoso, as novidades podem ser o volante Peu, outro mantido do Brasileiro, e o meia-atacante Kéverson, recém-contratado. Além disso, o goleiro Diego, campeão pelo Corumbaense, pode re-estrear pelo clube. A escalação provável deve ser Anderson Ecker ou Diego no gol; Léo Félix (Cafu), Jonathan, Fábio Silva e Digão; Baiano, Cy (Peu), Thiago Minhoca (Cy) e Gustavo Rosolem; Leandrinho e Juvenil (Kéverson).