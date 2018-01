Operário faz amistoso contra Sidrolândia neste domingo

Divulgação/OFC Operário segue treinando e faz amistoso neste domingo

O Operário FC segue a preparação para o Campeonato Estadual 2018 e, neste domingo, às 10h, faz o primeiro amistoso do ano. No Estádio Sotero Zárate, o Galo enfrenta uma seleção de jogadores amadores da cidade de Sidrolândia. De acordo com o técnico Celso Rodrigues, “mais uma oportunidade de avaliar os jogadores do elenco”. A partida não terá cobrança de ingressos para os torcedores.



Para o torcedor e a imprensa, será a segunda oportunidade de acompanhar o time que está sendo testado pelo técnico, já que os treinos seguem fechados, pelo menos até a apresentação oficial dos jogadores, que deve acontecer na próxima quarta-feira (10), em local ainda a ser definido. O grupo é quase que completamente diferente do ano passado, seguindo entre os titulres apenas o meia Igor Villela e o veterano atacante Rodrigo Grahl.



No dia 20 de dezembro, o Operário enfrentou o Sete de Dourados no Estádio Douradão. No empate em 2 a 2, Celso Rodrigues começou a partida com João Ricardo no gol; Edy, Rodrigo Arroz, André Paulino e Alan; Quirino, Jullyan, Vanderlei e Igor Villela; Rodrigo Grahl e Jeferson. Com a proximidade da estreia no Estadual, a tendência é que a formação seja mantida.



No Campeonato Estadual, o Galo estreia contra o ABC no dia 17 de janeiro, no Estádio Morenão. Os dois times estão no Grupo A, junto com Comercial, Novo e Costa Rica. O Operário disputa ainda a Copa Verde e na primeira fase, em fevereiro, joga contra o Cuiabá-MT.