Operário estreia na Copa São de Júnior nesta quarta contra o Taubaté

Divulgação / Operário FC Atletas do Operário já fizeram o reconhecimento de campo em Taubaté

A volta do Operário às competições nacionais acontece nesta quarta-feira (4), às 15h45 (MS), em Taubaté, no Vale do Paraíba. Contra o time da casa, o Galo estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior após sete anos longe da mais importante competição da categoria no País. Os dois times estão no Grupo 17, junto com o Corinthians, dono do maior número de títulos do torneio, e o Pinheiros-MA, que se enfrentam na partida de fundo.



Vice-campeão estadual Sub-19, o Operário precisa de um bom resultado para sonhar com classificação. Isso porque na segunda rodada enfrentará o Corinthians, que segue como favorito a conquista de mais um título.



Na última vez que o Galo participou da Copinha, o time conquistou dois empates (2 a 2 com o Avaí e 1 a 1 com o CSA) e perdeu de 6 a 0 para o São Paulo, resultados que culminaram na eliminação do Galo nesta época.

Divulgação / Operário FC Treinador Paulinho Rezende está confiante nos atletas do Galo

"É importante trabalhar na Copa São Paulo diz Paulinho Rezende. Aqui o nível é alto, e estou levando muito a sério o trabalho com os garotos. Vamos em busca da vitória em nossa estreia, não só pelo Operário, que está voltando à Copinha depois de sete anos, mas também pelo nosso Mato Grosso do Sul, finaliza o treinador do Galo.





Após enfrentar o Taubaté, o Operário enfrenta o Corinthians na sexta-feira às 20h e o Pinheiros-MA no domingo às 14h, ambos horário de Mato Grosso do Sul.



O outro time sul-mato-grossense na competição é o Novo que, na noite desta terça-feira, perdeu de virada para o Atlético-MG por 3 a 2 e volta à campo na quinta contra o Novorizontino-SP precisando da reabilitação.