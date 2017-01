Operário enfrenta Corinthians para seguir vivo na Copa SP

Divulgação/OFC Operário perdeu na estreia e agora precisa de um bom resultado contra o Corinthians

O futuro do Operário na Copa São Paulo de Juniores será decidido nesta sexta-feira (6) no Estádio Joaquinzão, em Taubaté. O Galo não pode perder se quiser seguir com chances de classificação, mas a tarefa não será das mais fáceis, já que o adversário é o Corinthians, maior vencedor e sempre favorito na competição. A partida, que acontece às 20h (MS), terá transmissão pelos canais SporTV e ESPN Brasil.



Na estreia, o Operário foi derrotado pelo Taubaté-SP por 1 a 0 e o desempenho do time sul-mato-grossense foi acompanhado pela Comissão Técnica corinthiana. “[O Operário] É uma equipe que joga, aparentemente, em duas linhas de quatro. Vamos conversar com o pessoal da análise, que viu tudo. Só vi 30 minutos da segunda etapa. Tiveram um pouco de força. Empurraram o Taubaté para trás, quase conseguiram o empate com bolas aéreas. Em alguns momentos, eles me pareceram jogar com a linha um pouco elevada. Para nós, isso pode ser bom, se conseguirmos trabalhar nesta entrelinha”, analisa o técnico Osmar Loss.



Pelo lado operariano, o técnico Paulinho Resende deve manter o mesmo time que estreou contra o time da casa com Lucas no gol; Caio, Matheus Cuíca, João Vitor e Wender; Juninho, Bruninho, Marlon e Elorhan; Marcelinho e Rodrigo Bê. O Timão deve começar a partida com Filipe; Guilherme Romão, Thiago, Del'Amore e Samuel; Renan Areias, Mantuan, Pedrinho, Marquinhos e Fabrício Oya; Carlinhos.



Operário e Corinthians terá arbitragem de Ilbert Estevam da Silva, auxiliado por Vitor Rodolfo Metestaine e Willian Rodrigo Deodato. Antes, na abertura da rodada, se enfrentam Taubaté e Pinheiros-MA.