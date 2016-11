Operário enfrenta Corinthians e Novo pega o Atlético-MG na Copa SP

A. Ramos/Arquivo Capital News

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira (24) os grupos e as sedes da 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior. O campeão estadual da categoria Sub-19 Novoperário e o vice, Operário, são os representantes do Mato Grosso do Sul na competição que em 2017 será disputada por 120 clubes divididos em 30 grupos. Entre os adversários, os dois times locais enfrentam clubes com grande tradição na formação de atletas e campeões da Copa São Paulo, como o Corinthians e o Atlético-MG.



O torneio é de tiro curto, começando em 2 de janeiro e com final marcada para o dia 25 de janeiro e, como tradicionalmente acontece, no Pacaembu.



O Novo está no Grupo 4 que será disputado na cidade de Novo Horizonte e, entre os adversários, joga contra o Novorizontino-SP, São Raimundo-RR e o Atlético-MG. Já o Operário vai até o Vale do Paraíba, em Taubaté e para jogar contra o Corinthians, maior campeão da competição, Pinheiro-MA e o Taubaté-SP, todos no Grupo 17.



A principal novidade da Copa São Paulo no próximo ano será a forma em que as substituições devem ser feitas. Cada técnico poderá fazer até seis trocas durante as partidas. Para que não haja impacto no tempo de bola rolando, as alterações deverão ser feitas em até três paradas. Essa mudança foi adotada pela FPF após conversas com profissionais das categorias de base e com o MFFB (Movimento de Formação do Futebol Brasileiro).