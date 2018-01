Operário e Urso jogaram amistosos neste domingo

Divulgação/PMS Operário enfrentou Seleção de Sidrolândia

O domingo foi utilizado para movimentar dois times que vão disputar o Campeonato Estadual que começa no dia 17 de janeiro. Em Sidrolândia, o Operário FC venceu uma Seleção de jogadores locais por 5 a 0 e no Paraná, o Urso de Mundo Novo perdeu para o Toledo por 2 a 1.



No Estádio Sotero Zárate, o Galo fez o seu primeiro jogo-treino do ano e não teve dificuldades para golear a Seleção da cidade. O técnico Celso Rodrigues utilizou todos os jogadores na movimentação e venceu o primeiro tempo com gol de Jullyan. Na etapa final, Rodrigo Grahl, Jefferson Reis, Coruja e Igor Vilella completaram o placar.



Já o Urso teve um compromisso bem mais complicado. O Toledo, do técnico e ex-jogador Paulo Baier, vai disputar a Série A do Campeonato Paranaense e fez 1 a 0 no primeiro tempo, gol do volante Gessé, cobrando falta. Depois do intervalo, o zagueiro Fabão desperdiçou um pênalti e a chance do empate. O segundo gol do time paranaense saiu com Eduardo e Rancharia, pouco depois, diminuiu e fechou o placar. As duas equipes voltam a se enfrentar no sábado (13), em Mundo Novo.



Primeira rodada



O Campeonato Estadual começa no próximo dia 17 e a primeira rodada marca quatro jogos. Pelo Grupo A, o ABC recebe o Operário FC no Estádio Morenão e no dia seguinte, também em Campo Grande, o Comercial joga contra o Costa Rica. O Novo joga apenas na rodada seguinte.



No Grupo B, Corumbaense e Operário AC, de Dourados, fazem o jogo oficial de abertura da competição no Estádio Arthur Marinho com transmissão pela TV para todo Estado. Em Mundo Novo, o Urso recebe o Sete de Dourados. Na chave, o Águia Negra folga na rodada.