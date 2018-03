Operário e Sete fazem jogo de ida da semifinal do Campeonato Estadual

Noé Faria/Cedida Na pré-temporada, Sete e Operário empataram no Douradão em 2 a 2

A primeira vaga na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa começa a ser decidida nesta quarta-feira (21), em Campo Grande. No Estádio Morenão, às 20h45, Operário FC e Sete de Dourados abrem o confronto que termina no próximo domingo, no Douradão. Na outra chave, Novo e Corumbaense jogam nesta quinta e na próxima quarta (28). Os finalistas garantem vaga na Copa do Brasil e o campeão na Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto os derrotados disputam lugar na Série D e na Copa Verde.



Melhor campanha da competição, o Sete joga por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols. A situação é a mesma do confronto entre os clubes em 2016, quando se enfrentaram nesta mesma fase. Na oportunidade, o Sete avançou com dois empates sem gols e terminou com o título. Em 2017, o confronto foi pela terceira posição, com vantagem para o Galo. Neste ano, os dois times se enfrentaram em amistoso na pré-temporada com empate em 2 a 2.



Para chegar entre os quatro melhores, o Galo terminou a primeira fase com a primeira posição do Grupo A, somando 14 pontos. Depois, teve dificuldade para eliminar o Urso de Mundo Novo com dois empates em 1 a 1, o segundo conseguido graças à um gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro André Paulino. Já o Sete terminou em segundo no Grupo B, mas somou 16 pontos. Depois, passou pelo ABC com vitória por 3 a 1 e empate em 0 a 0.



Times

Divulgação/Sete Em 2016, o Sete avançou com dois empates em 0 a 0

O Operário ganhou dias a mais de descanso após a classificação, que aconteceu na última quinta-feira. O técnico Celso Rodrigues terá à disposição o lateral Da Silva, que retorna ao clube e foi inscrito para a reta final do campeonato. Ele deve entrar na vaga do contestado Edy. Nas demais posições o time segue o mesmo que enfrentou o Urso.



No Sete, a preocupação do técnico Márcio Santos é o desgaste causado pelas viagens na última semana – Costa Rica e Campo Grande – e pouco tempo de treino. Até por isso aproveitou o máximo de tempo possível para descansar os jogadores. Para escalar o time, não conta com o volante Baiano, expulso no último jogo e que agora cumpre suspensão. Por outro lado, o lateral Digão está recuperado de contusão, mas sua escalação não é certa, já que Lucas Calo tem jogado bem pela esquerda.



A arbitragem será de Paulo Henrique Salmázio, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Claysson Vieira de Moraes.