Operário e Novo viajam para enfrentar grandes na Copa São Paulo

A. Ramos/Capital News Operário repetiu a vitória do primeiro turno e está de volta à Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Junior começa na próxima terça-feira (2) e vai até o dia 25 de janeiro reunindo mais de cem clubes de todo o Brasil na categoria. Representantes de Mato Grosso do Sul, as delegações do campeão Novoperário e o vice, Operário, viajam para São Paulo neste domingo e buscam repetir o feito do Aquidauanense que, em 2014, passou pela primeira fase e caiu depois ao ser derrotado pelo Atlético-MG.



Para refazer essa campanha, no entanto, o caminho dos times sul-mato-grossenses não será dos mais fáceis. De volta à Copinha depois de sete anos, o Galo jogará na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, pelo Grupo 17 e além de enfrentar o time da casa logo na estreia na quarta-feira (4/01), joga ainda com o Corinthians, maior campeão da competição, no dia 6 e com transmissão pela TV nos canais ESPN Brasil e SporTV, e fecha a primeira fase no dia 8 contra o Pinheiro-MA.



Comandado por Paulinho Resende, o elenco do Operário é formado pelos goleiros Gustavo e Lucas, laterais Caio, Uender e Otávio, zagueiros João Vitor, Mateus e Martinelli, volantes Juninho, Bruno, Patrick, Adrian e Fabinho, meias Elorhan, Rodrigo Bê, Marcelinho, Paulo Henrique, Kanu e Andrezinho e os atacantes Marlon, Rogério e Vacaria.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News

Já o Novo joga sua primeira participação na Copa São Paulo em Novo Horizonte pelo Grupo 4 e estreia na terça-feira (3/01) contra o Atlético-MG, mas na tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) não há informação de transmissão desta partida pela TV. Depois, no dia 5, o adversário será o Novorizontino-SP e fecha a etapa no dia 7 contra o São Raimundo-RR.



Mauro Marino, que também vai comandar o time profissional do Novo, é o técnico do grupo que é formado pelos goleiros Jackson e Diego, os laterais Patrick, Anderson e Wellington, os zagueiros Tiago, Douglas e Guilherme, os volantes Dagoberto, Clemer e Teixeira, os meias Bruno e Luis Gustavo e os atacantes João Pedro, Wanderson, Maicon, Euler, Kalebe e Kerman.