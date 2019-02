Operário e Aquidauanense ficam no 1 a 1 no Morenão

Anderson Ramos/Capital News Empate no Morenão não ajudou nem um dos lados na luta por classificação

Se o objetivo de Operário FC e Aquidauanense era vencer para retomarem a tranquilidade no Campeonato Estadual, nem um, nem outro conseguiu. Pela oitava rodada, o confronto terminou em 1 a 1 em Campo Grande, gols de Thiago Miracema para os campo-grandenses e de Baiano, cobrando pênalti, empatando. A partida foi acompanhada por 554 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda bruta de R$ 6.400,00.

Os gols saíram um em cada tempo. No primeiro, o Operário abriu o placar aos 27 minutos com Thiago Miracema, aproveitando cobrança de falta de Murilo na área. No segundo veio o empate. Aos 43 minutos, Vitão foi lançado e o goleiro Jota, na tentativa da defesa, cometeu pênalti. Baiano foi para cobrança e, com precisão, igualou o placar em 1 a 1, fechando o jogo.

O segundo empate e o distanciamento da liderança, apesar do jogo a menos, não agradou a torcida operariana. No final, torcedores esperaram a saída dos jogadores para, pacificamente, cobrar melhor resultados. Na quarta-feira (27), o Galo vai à Mundo Novo enfrentar o Urso, em jogo atrasado na quarta rodada. O Aquidauanense volta a jogar fora de casa na nona rodada, sábado (2), desta vez contra o Costa Rica.

Classificação

A oitava rodada teve ainda a vitória do Costa Rica sobre o Comercial por 2 a 0, Sete de Dourados goleou o Operário AC por 5 a 0 e o líder Águia Negra fez 3 a 1 no Novo FC, além de empates entre Corumbaense e Serc em 1 a 1 e ainda Urso e ABC em 2 a 2.

O Líder Águia ampliou a vantagem na liderança, agora com 19 pontos. Rigorosamente iguais, Operário FC e Corumbaense dividem a segunda posição com 14 pontos, mas o Galo da Capital tem uma partida a menos. A quarta posição é dividida por Sete, Comercial e Costa Rica, com vantagem para os douradenses no saldo de gols. O Aquidauanense caiu para sétima posição com 12 pontos e a Serc fecha a zona de classificação com nove pontos.

Na zona de rebaixamento estão ABC com oito pontos, Urso soma sete, com uma partida a menos, Novo tem quatro e o Operário AC é lanterna, com apenas dois pontos.