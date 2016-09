Operário começa Estadual Sub-19 com vitória sobre União/ABC

O Campeonato estadual Sub-19 enfim saiu do tribunal e voltou para o campo. Na manhã deste domingo (11), no Estádio Olho do Furacão, o Galo enfrentou o União/ABC e venceu por 3 a 0, com todos os gols acontecendo no segundo tempo.

Na primeira rodada, o Novoperário venceu o União/ABC por 2 a 0, assim, Operário e Novo lideram com três pontos, com vantagem para o primeiro pelo saldo de gols, ficando o União na lanterna sem pontuar. A competição, que aponta o representante do Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo, é disputada por essas três equipes apenas.

A. Ramos/Capital News Operário e União/ABC jogaram no Estádio Olho do Furacão

No primeiro tempo a superioridade do Operário sobre o adversário já apareceu, mas sem a precisão necessária nas conclusões, os gols ficaram mesmo para depois do intervalo, Aos sete minutos do segundo tempo, o zagueiro João Henrique foi para o ataque e abriu o placar do jogo. Aos 24, Bê, que saiu do banco de reservas, marcou o segundo do Operário.

Aos 34 minutos, o União/ABC perdeu Matheus, expulso e logo depois Gaúcho, outro que começou a partida entre os reservas, marcou o terceiro. Já nos acréscimos o União perdeu mais um jogador com a expulsão de Gabriel, terminando o jogo com nove em campo.



Mais que os três pontos, o técnico Paulinho Resende comemorou o fato de ter melhorado o rendimento do time com as substituições, com dois gols sendo marcados por jogadores que entraram durante a partida. "A comissão técnica tem falado aos jogadores que os que estão do lado de fora precisam estar prestando atenção no jogo que podem entrar a qualquer momento e resolver. Com as duas mexidas, conseguimos definir o jogo em dez minutos. Todos estão de parabéns, os que começaram o jogo e os que entraram", afirmou.



A liderança estará em disputa na próxima rodada, com o confronto entre Novoperário e Operário, partida marcada para a próxima terça-feira (13), às 15h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia.