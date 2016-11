Operário apresenta plano de gestão para temporada 2017 nesta quinta-feira

Divulgação Orlando Arnoud Junior, de 34 anos, ex-diretor de marketing do Ituano, campeão paulista de 2014.

O Operário Futebol Clube irá apresentar nesta quinta-feira (24), em entrevista coletiva à imprensa, às 9h30, no Hotel Ipê, na Avenida Ceará, 1834, o plano de gestão do clube para a temporada 2017.

O foco deste ano será na área de marketing, que será comandada por Orlando Arnoud Junir, 34 anos, ex-diretor de marketing do Ituano, campeão paulista 2014.



O presidente do Operário Futebol Clube, Estevão Petrallás, confirmou a apresentação de Orlando Anoud Junior e destacou que as medidas do plano de gestão de marketing serão todas detalhadas para a imprensa na coletiva desta quinta-feira.



Além do marketing, a proposta prevê a profissionalização do clube, dentro e fora de campo, com profissionais qualificados para gerir cada área de atuação, como futebol e financeiro.



Perfil

Formado em administração de negócios, Orlando Arnoud terá a missão de buscar patrocinadores e parceiros para o clube não apenas em Mato Grosso do Sul, mas em São Paulo e até no exterior. Também faz parte da sua incumbência trabalhar na recuperação da imagem do Operário, principal referência do futebol na região Centro-Oeste nos anos de 1970 e 1980, quando chegou a ser terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 1977, atrás apenas do São Paulo, campeão, e do Atlético Mineiro, vice.



“O caminho é longo, mas só atingiremos o nosso objetivo de voltar a disputar competições nacionais importantes com muita seriedade, transparência e perseverança”, avalia Petrallas.