Operário anuncia jogador campeão pelo Águia e Sete de Dourados

Gazeta MS/Arquivo Altino foi campeão da Série B e jogou a Série A pelo Ubiratan

O elenco do Operário AC, de Dourados, para a disputa da Série B do Campeonato Estadual foi apresentado no último sábado com 15 profissionais e outros dez atletas das categorias de base. Nesta segunda, mais três nomes foram anunciados, todos com passagens por clubes sul-mato-grossenses. O lateral e meia Altino, o meia Pavão e o zagueiro Ventura se apresentam no dia 1º de outubro, quando inicia a preparação do time.



Campeão estadual da Série B pelo Ubiratan e da Série A pelo Águia Negra e Sete de Dourados, o volante Altino é o principal nome confirmado. O jogador que também atua na lateral-direita estava na Penapolense-SP desde sua saída do time douradense. Ele também defendeu a Serc, de Chapadão do Sul, e o Naviraiense.



Outro jogador que atuou por Ubiratan e Sete, o meia Pavão foi confirmado no Tigre. O jogador defendeu outros clubes no Estado, como o Urso de Mundo Novo, Itaporã e o Cene. O terceiro jogador anunciado foi o zagueiro Ventura, ex-Serc.



Elenco

O técnico anunciado pelo Operário é José Viriato, com passagens por diversos clubes do interior de São Paulo, além de clubes de Goiás, Pernambuco e Sergipe. No Tigre, Viriato terá sob seu comando jogadores conhecidos do torcedor estadual e algumas novidades. Estão confirmados os meias Uélison Santana, campeão pelo Cene em 2013 e com passagens por outros clubes com o Naviraiense, Operário, Comercial, Itaporã, entre outros. Leandro Branco, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Sete de Dourados e que defendeu o Águia Negra entre 2013 e 2017 também vai defender o OAC.



Foram anunciados também o goleiro Ramon César, os laterais Diogo Bahia, Luiz Henrique e Fábio Augusto, os zagueiros Jean Pablo, Rafael e Ventura, os volantes Cristhian Vieira e Doriva, o meia Kauã e os atacantes Fágner Lins, Gustavo e o paraguaio Juan David.



O Operário disputa duas vagas na Série A 2018 com o Misto de Três Lagoas e o Cena de Nova Andradina. Os três clubes se enfrentam em turno e returno na primeira fase e os dois melhores garantem o acesso e disputam o título.