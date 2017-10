Oeste e Criciúma vencem e se aproximam do G4 na Série B

Fernando Ribeiro/Criciúma De virada, o Criciúma venceu o Londrina em casa

A Série B do Campeonato Brasileiro teve a 28ª rodada concluída neste sábado (6) com quatro partidas e com novos times entrando na briga pelo acesso. A maior novidade é o Oeste-SP, que venceu o Guarani-SP, e assumiu a quinta posição, sua melhor posição até agora, desbancando Vila Nova-GO e Juventude-RS.

Outro que subiu foi o Criciúma-SC ao bater o Londrina-PR. Na parte de baixo, o Luverdense-MT venceu o Figueirense-SC e saiu do Z4, empurrando o adversário para o seu lugar.

Na Arena Barueri, o Oeste venceu o decadente Guarani com tarde inspirada de Mazinho, autor de todos os três gols da partida. O primeiro saiu aos 14 minutos, em rebote após defesa do goleiro Vagner. Na etapa final, aos nove, o meia marcou o segundo em cobrança de pênalti. Já aos 35, Mazinho aproveitou nova sobra e deu números finais ao duelo. O Rubrão foi a 47 pontos, subindo para o quinto lugar da Série B, enquanto o Bugre tem 34 e está na 15ª colocação.

No Estádio Heriberto Hulse, o Criciúma viu o Tubarão abrir o placar logo aos 11 minutos com Negueba. Já nos instantes finais do primeiro tempo, Dirceu perdeu a bola na defesa, Alex Maranhão aproveitou, desarmou o adversário, invadiu a área e deixou tudo igual. Na etapa final, o Tigre precisou de apenas quatro minutos para virar o marcador e garantir o triunfo. Após escanteio da direita cobrado por Alex Maranhão, Lucão desviou de cabeça e fez a torcida catarinense vibrar. Com a vitória, o Criciúma foi a 42 pontos e chegou ao oitavo lugar. O Londrina tem 37 pontos e é o décimo colocado.

Briga contra degola

Jogando no Passo das Emas, o Luverdense recebeu o Figueira e não demorou para os donos da casa abrirem o placar. Em cobrança de escanteio, o lateral Paulinho se antecipou e de cabeça deslocou o goleiro Saulo, do Figueirense. A vantagem aumentou na etapa final. Aos 18 minutos, Rafael Ratão teve muita categoria para limpar o defensor e ampliar o placar. O Figueira sentiu o golpe e dois minutos depois Alfredo fez o terceiro dos matogrossenses, definindo o placar da partida. Agora o Luverdense assumiu a 16ª posição, com 34 pontos, dois a mais que o Figueira, que ocupa o 17º lugar.

No Arruda, o Santa Cruz contou com o apoio da torcida contra o América-MG, mas sofreu nova derrota. Aos 32 minutos do segundo tempo, o jovem Matheusinho acertou um chutaço de fora da área e fez o gol da partida. Com a vitória, o Coelho voltou à segunda posição, diminuindo para três pontos a distância para o Internacional, líder da Série B. Já o Santa Cruz permanece na 18ª posição, com 29 pontos.