Novo vence e volta a liderar Estadual de futebol Sub-19

Anderson Ramos / Capital News Juninho foi o destaque do jogo pelo lado do Novo

O Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, recebeu mais uma partida do estadual de futebol da categoria Sub-19.



O Novoperário retomou nesta terça-feira (13) liderança do Campeonato ao vencer o Operário no por 2 a 1.

Os dois times, juntamente com o União ABC disputam a competição que vai indicar o representante do Estado na Copa São Paulo de Juniores.



O destaque do jogo foi Juninho, que marcou os dois gols da vitória do Novo, com o lateral esquerdo Wender descontou para o Galo. Agora com seis pontos, o Novo lidera, deixando o Operário na segunda posição com três pontos e o União sem pontuar na lanterna.

Anderson Ramos / Capital News Pênalti duvidoso que definiu o partida entre o Novo e o Operário

Mesmo o regulamento não obrigando, o destaque negativo da partida foi a ausência de ambulância para atender os atletas, de policiamento e principalmente de maqueiros na partida, o mando do jogo e as responsabilidades era da diretoria do Novo.



Próximas rodadas

O Novo volta a enfrentar o União ABC novamente em Sidrolândia, quinta-feira (15), às 15h.



Depois, no sábado (17), acontece o confronto entre Operário e União e a competição termina na segunda-feira (19) com Operário e Novo voltando a se enfrentar, quando conheceremos o campeão deste ano.