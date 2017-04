Novo segura empate contra Sete e se classifica para inédita decisão do estadual

Franz Mendes Novo segurou o Sete no Douradão e decidirá pela 1ª vez o estadual

O Novo está, pela primeira vez em sua história, na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Com a vantagem do empate após vencer o Sete de Dourados por 1 a 0 no primeiro jogo das semifinais em casa, o alviverde da capital jogou com o regulamento debaixo dos braços e segurou o empate sem gols no estádio Douradão, na tarde deste domingo (23), e se classificou de forma inédita à final do estadual.



Para conquistar a classificação, o time da capital teve de suportar um primeiro tempo de muita pressão dos donos da casa, porém em momento algum pareceu fora do controle do resultado. Na etapa final, o Novo teve até oportunidades de matar o confronto, porém perdeu grandes oportunidades, principalmente com o atacante Luan, que entrou no decorrer do jogo.



Já aos 35 minutos do segundo tempo, o jogo ficou paralisado por nove minutos após o goleiro Wendell, do Sete, se chocar com o atacante Kiko, do Novo, e ficar desacordado. O arqueiro foi levado ao hospital e o volante Primo foi para o gol, deixando o Sete com um jogador a menos. Nos minutos finais, o Sete se lançou pra frente, porém, sequer conseguiu oferecer perigo ao gol do Bernardo.



Com a inédita classificação, o Novo se garante também na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2018. O adversário na decisão será o Corumbaense, que eliminou o Operário nesta tarde no Morenão. As partidas finais acontecem no próximo domingo (30), no Morenão, e no dia 7 de maio, em Corumbá.