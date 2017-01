Novo se despede da Copa SP com derrota para time de Roraima

Divulgação Novo perdeu os três jogos que disputou na Copa São Paulo

Acabou com outra goleada a primeira participação do Novo na Copa São Paulo de Juniores. Na manhã deste sábado (7), o campeão estadual da categoria enfrentou o São Raimundo-RR em partida que serviria apenas para definir a posição dos dois últimos colocados do Grupo 4 e acabou derrotado por 4 a 1.



A maratona de jogos da Copinha pesou para os atletas do Novo que viram o adversário abrir vantagem ainda no primeiro tempo. Teixeira abriu o placar para o São Raimundo-RR aos 14 minutos e Ricardo Loiola ampliou aos 25 e aos 33 minutos. Maicon diminuiu para os sul-mato-grossenses aos 16 minutos da etapa final, mas o xará Maicon fechou o placar para os rivais oito minutos depois.



Com o placar deste sábado o saldo do Novo da Copa São Paulo foi de nenhum ponto em três jogos, três gols marcados e 12 sofridos, terminando na lanterna da chave. O São Raimundo ficou em terceiro com três pontos. No outro jogo, Novorizontino e Atlético-MG empataram em 1 a 1 e o time da casa terminou na liderança com sete pontos, mesma pontuação do Galo, mas com saldo de gols maior.



Na Copa São Paulo, o Novo estreou contra o poderoso Atlético-MG no dia 3 e chegou a estar vencendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou a virada e saiu derrotado por 3 a 2. Na segunda rodada, disputado na quinta-feira (5), a primeira goleada sofrida, desta vez para o Novorizontino por 5 a 0.