Novo recebe Serc Chapadão para escapar da zona de rebaixamento

Anderson Ramos / Capital News Novo entra em campo pressionado em busca dos primeiros pontos do Estadual

O início de Campeonato Estadual está longe do ideal para o Novo. Com derrotas para os rivais Comercial – 2 a 1 – e Operário – 3 a 1 -, o time do recém chegado técnico Bazílio Amaral enfrenta a Serc neste sábado, às 17h, no Estádio Morenão em busca dos primeiros pontos e para deixar a última colocação do Grupo A para trás.



O jogo acontece com a expectativa do comportamento dos jogadores após a confusão que envolveu as duas delegações no último sábado em um restaurante de Campo Grande. Uma discussão entre o zagueiro Fabão, do time de Chapadão do Sul, e o atacante Michel, do Novo, evoluiu para uma confusão generalizada que terminou na Delegacia. Quem levou a pior foi o zagueiro Rincón, do Novo, que tentou separar a briga entre os dois protagonista e acabou com o nariz fraturado.



Para facilitar o trabalho da arbitragem, Michel, que não treinou durante a semana por estar contundido, não joga. Outros desfalques no Novo são o zagueiro Rincón, ainda esperando uma máscara para proteger o rosto, e o volante Júlio César, suspenso. Mesmo assim, Bazílio aposta em uma boa apresentação. “Treinamos bem durante a semana e conheci melhor o elenco e o torcedor vai ver uma equipe bem diferente da que enfrentou o Operário”, promete.



A Serc vai para o terceiro jogo longe de casa e comemora os quatro pontos com o empate em Costa Rica e a vitória sobre o Comercial no último sábado e agora defende a vice-liderança da chave. A partida terá arbitragem de Marcos Matheus Pereira, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Lucas da Cruz.