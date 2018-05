Novo mantém programação e viagem para decidir vaga em Goiás

Divulgação/NFC Jogadores fecharam semana de treinos na manhã desta sexta e viagem no sábado está mantida

O Novo FC decide sua sorte na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo domingo (27), às 17h (MS), contra a Aparecidense-GO. Se vencer, único resultado que interessa, o time campo-grandense se classifica para a próxima fase da competição. Paralelamente à preocupação do técnico Ricardo Perpétuo em montar o time, está se a paralisação dos caminhoneiros não vai atrapalhar a ida da delegação para Aparecida de Goiânia.



À princípio, a programação prevê saída do Novo de Campo Grande neste sábado (26), às 11h, para Goiânia, onde ficam concentrados até a hora da partida. O voo é agendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela logística dos clubes em viagens. “Por enquanto não houve por parte da CBF nenhuma alteração”, informou o presidente do Novo, Américo Ferreira.



De acordo com informações obtidas pela reportagem do Capital News, os reservatórios do Aeroporto Internacional de Campo Grande foram abastecidos nesta quinta e, portanto, não há previsão de cancelamentos de voos por falta de querosene.



Grupo A11



A situação da chave antes desta última rodada está indefinida. A Aparecidense lidera com oito pontos, Sinop-MT e Novo, nesta ordem, dividem a segunda posição com sete e o Ceilândia-DF, com cinco pontos, está virtualmente eliminado.



No domingo, se o Novo vencer a Aparecidense e o Sinop, que recebe o Ceilândia, tropeçar, a liderança e a vaga estará garantida. Em caso de vitória do Sinop, o Novo ficaria com a segunda posição, mas com dez pontos, a possibilidade de estar entre os 15 classificados pelo índice técnico é grande, já que dois times entre os segundos colocados ficam fora da próxima fase. Nos anos anteriores, esse não somaram mais que oito pontos.