Novo mantém base e reforça elenco com destaques de outros clubes

Noé Faria/Arquivo

Andrinho (10) ainda negocia retorno e Rincon (ao fundo) já treina com o elenco

O Novo é mais um clube que iniciou nestes últimos dias do ano a preparação visando a temporada 2018. Vice-campeão estadual em 2017, o clube campo-grandense tem, além do Campeonato Estadual, suas primeiras participações em competições nacionais, começando com a Copa do Brasil, onde enfrenta o Salgueiro-PE na primeira fase, e, no segundo semestre, a Série D do Campeonato Brasileiro.



As novidades para 2018 começam na Comissão Técnico. Os únicos que retornam são o auxiliar técnico Rafael Mariucci e o preparador físico Kristofer Pachelli, que já estavam na campanha desta ano com Bazílio Amaral e seguem, agora, com o recém contratado técnico Robert Almeida, ex-ABC. Junto com eles estão o preparador de goleiros José Luiz, o massagista Reinaldo e o mordomo Edir. Sandro Muzzi será mais uma vez o gerente de futebol.



Elenco



No grupo que está sendo montado, dez jogadores que participaram da campanha do vice-campeonato, entre eles o zagueiro Rincon, o lateral Ramer, volantes Leo Colman, Wesley e Júlio, o meia Matheus Dulcídio e o atacante Luan. O meia Andrinho, um dos destaques, ainda negocia seu retorno com o cube. “Esses remanescentes do Estadual já treinam desde a semana passada”, explica Sandro Muzzi.



Entre os novos contratados, Muzzi mantem cautela para divulgar. “Ainda faltam assinar contrato, mas todos devem ser apresentados na próxima terça-feira (2/01)”. Um já confirmado é o atacante Sadan, que disputou o Estadual pelo Sete de Dourados, mas já defendeu outros clubes no MS, como o Itaporã e o Naviraiense.



Outros nomes são dos goleiros Jefferson, ex-Comercial, Renan, ex-Serc e Gelson, ex-Ivinhema, o zagueiro Andreson, que entre outros clubes, já defendeu o Sete, Costa Rica e Comercial. No meio, Christian, ex-ABC também está confirmado, além de Danilo Bahia, campeão pelo Comercial em 2015. No total, o elenco deve ter 28 jogadores.



No Estadual, o Novo folga na primeira rodada e estreia no dia 21 de janeiro, contra o ABC, no Estádio Morenão. Os dois times estão no Grupo A, junto com a dupla Operário e Comercial e ainda o Costa Rica. O duelo contra o Salgueiro pela Copa do Brasil acontece nos dias 31 ou 7 de fevereiro, também em Campo Grande.