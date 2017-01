Novo faz dois, mas leva virada do Atlético-MG na Copa SP

Divulgação Na volta do segundo tempo, as coisas para o Novo pareciam voltar a ficar favoráveis

O clube nasceu como Novoperário, mas aos poucos vai deixando a origem para trás em busca de identidade própria. Na terça-feira (3), o Novo, como a agremiação quer ser chamada, estreou novas cores, novo uniforme na primeira participação em uma competição nacional. Começou bem contra o Atlético-MG, mas não teve força para segurar o resultado e acabou derrotado por 3 a 2, em partida válida pelo Grupo 4, sediado em Novo Horizonte. No outro jogo da chave, o Novorizontino-SP venceu o São Raimundo-RR por 2 a 0.



Com os resultados, Novorizontino e Atlético-MG lideram com três pontos cada, ficando Novo e São Raimundo sem nenhum. Na próxima rodada, na quinta-feira, o Novo busca reabilitação contra o time da casa, enquanto na partida de fundo, o Galo joga contra o São Raimundo.



O jogo



Em campo, os garotos do Novo não se intimidaram com a força do adversário e aproveitaram as chances para abrir vantagem no placar. Aos oito minutos o zagueiro Bolt aproveitou uma falha do goleiro do Galo, Thiago Valle, para marcar o primeiro gol do time sul-mato-grossense em competições nacionais. O time mineiro até ficou perto do empate em três lances, mas aos 26, João Pedro bate da entrada da área sem chances para Thiago Valle e marca o segundo gol do Novo.



A vantagem, porém, não demorou muito. Três minutos depois, Marquinhos, em jogada bem trabalhada pelo ataque do Galo, marcou o primeiro gol mineiro. Aos 44, Índio é derrubado na área e o árbitro marca pênalti que Marquinhos bate para fazer o seu segundo gol no jogo e empatar o placar.



Na volta do segundo tempo, as coisas para o Novo pareciam voltar a ficar favoráveis com a expulsão do zagueiro Juan logo aos três minutos, mas o time não soube aproveitar o jogador a mais em campo e o Atlético-Mg seguiu dominando o jogo, tanto que aos dez minutos Welinton, em bela jogada individual, invadiu a área, tocou na saída de Jackson e virou o placar.



Com 3 a 2 a favor do adversário, o time do técnico Mauro Marino tentou pressionar em busca do empate, mas quase levou o quarto aos 35 minutos em um chute do meio de campo do zagueiro João Eduardo que tentou surpreender Jackson, adiantado, mas o goleiro do Novo conseguiu se recuperar e desviar para escanteio. Aos 41, após cobrança de falta, a bola desviou no braço do zagueiro Brunão, do Atlético-MG, mas o árbitro entendeu como jogada normal, para reclamação dos jogadores do Novo que pediam o pênalti, perdendo portanto a chance do empate e o jogo.