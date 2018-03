Novo enfrenta Águia Negra por vitória para chegar à semifinal do Estadual

Anderson Ramos/Capital News Jogo de ida termino empatado em 1 a 1 em Campo Grande

A última vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias será decidia no fim da tarde deste domingo (18), em Rio Brilhante. No Estádio Ninho da Águia, às 17h, Águia Negra e Novo voltam a se enfrentar depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida. O Corumbaense aguarda o classificado na próxima fase. Antes, em Dourados, Sete e ABC jogam para definir o adversário do Operário FC na outra chave.



Melhor campanha do Estadual até agora – mesma pontuação do Sete, mas melhor ataque -, o técnico Virgílio Ferreira deve manter o time do Águia com os mesmos jogadores que começaram jogando em Campo Grande. Depois da saída de Preto, o meia Rilber assumiu a camisa 9 como um “falso atacante” e o novo esquema tem funcionado.



No Novo, o técnico Robert Almeida deve promover o retorno do lateral Ramer, do meia Edu Gaúcho e Gibran, que não jogaram na quinta por estarem suspensos. A dúvida está na possibilidade de contar com o meia Danilo Bahia, em observação. Jonatan ou Igor, do elenco Sub-20, são as opções para a vaga.



Neste confronto, o vencedor se classifica para a semifinal. Com melhor campanha na primeira fase, o Águia avança com novo empate, independente do placar. Se confirmar a vaga, o time de Rio Brilhante enfrenta o Corumbaense com vantagem do empate, primeiro jogo em Corumbá e a volta em casa. Caso o Novo vença, a disputa começa em Campo Grande e termina em Corumbá, com o Carijó jogando pelo empate.