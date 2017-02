Novo empate com o Chapadão no Morenão e permanece na lanterna

Anderson Ramos Poucos torcedores acompanharam o empate do Novo no Morenão

O Novo procurava a primeira vitória no Campeonato Estadual nesta terceira rodada, mas ainda não foi desta vez. Neste sábado (11), no Estádio Morenão, o time campo-grandense recebeu a Serc e não passou de um empate em 1 a 1, resultado que não tirou o time na lanterna do Grupo A e zona de rebaixamento. A Serc, por outro lado, comemora mais um ponto conquistado na sequência de três jogos disputados fora de casa.



Antes do jogo, a expectativa era pelo reencontro do atacante Michel e do zagueiro Fabão, protagonistas de uma confusão generalizada entre as duas delegações na última semana em um restaurante de Campo Grande, mas um acordo velado entre as duas diretorias tirou ambos do jogo.



Em campo, as emoções ficaram para o segundo tempo. Aos cinco minutos, Taboca recuperou a bola no meio e tocou para Thiago, que se livrou do goleiro Bernardo e bateu fraco, Vitinho conseguiu evitar o gol, mas Clebinho aproveitou a sobra para abrir o placar. O empate aconteceu já aos 40 minutos após cruzamento de Luan que Andrinho dividiu com a zaga. A bola acabou batendo em Edy Costa e indo para o gol.



Com o resultado, o time de Chapadão do Sul vai aos cinco pontos, enquanto o Novo tem apenas um. Na próxima rodada, a Serc joga mais uma vez em Campo Grande, desta vez contra o União/ABC. Já o Novo vai à Costa Rica enfrentar o CREC no Estádio Laertão.