Novo é goleado pelo Novorizontino e acaba com chances de classificação

Divulgação/FPF Grêmio Novorizontino não teve dificuldades para golear o Novo em casa

As chances do Novo de se classificar para a segunda fase da Copa São Paulo de Juniores duraram apenas duas rodadas. Na quinta-feira (5), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o campeão estadual da categoria não conseguiu repetir o bom desempenho do jogo de estreia quando perdeu por 3 a 2 para o Atlético-MG e foi goleado pelo Grêmio Novorizontino-SP por 5 a 0.



No jogo de fundo, o Galo venceu o São Raimundo-RR por 4 a 0, gols de Índio, Gustavo e dois de Marquinhos, resultado que eliminou matematicamente o time de Campo Grande.



Empurrado pela torcida, o time da casa não demorou para abrir vantagem ainda na etapa inicial. Gabriel, aos oito e aos 18 minutos marcou os primeiros dois gols da partida. Depois do intervalo marcaram para o Tigre Jackson aos 13 minutos, Rodrigo no minuto seguinte e o atacante Guilherme Cruz cobrando pênalti aos 41 minutos, fechando o placar.



Os jogos da terceira rodada servirá apenas para definir a classificação final deste Grupo 4. No sábado (7), às 8h (MS), Novo e São Raimundo se enfrentam para tentar empurrar a lanterna um para o outro, já que ambos não pontuaram ainda. Na partida de fundo, às 10h (MS), os líderes Novorizontino e Atlético-MG se enfrentam pela primeira posição. Os dois times estão com seis pontos, mas com melhor saldo de gols, o time da casa joga pelo empate.