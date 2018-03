Novo e Corumbaense duelam valendo vaga na final

Tamanho do texto

O Novo encara o Corumbaense na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa, no Morenão, às 20h10 desta quinta-feira(22). O Carijó da Avenida segue em vantagem e joga por dois empates.

Ao longo da história foram quatro confrontos: duas vitórias do Corumbaense, uma do Novo e um empate. As equipes decidiram a Série B de 2012 e a Série A em 2017. Em 2012, deu Novo e ano passado Corumbaense.

Franz Mendes/Arquivo Novo e Corumbaense reeditam decisão do Sul-Mato-Grossense

O jogo terá arbitragem de Augusto Borges Ortega que será auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Michelli Brito de Oliveira. Carlos Henrique Linhares será o 4º árbitro.