Novo e Corumbaense começam a decidir estadual neste domingo no Morenão

A final inédita do Campeonato Sul-Mato-Grossense entre Novo e Corumbaense tem início neste domingo (30), às 15h, no estádio Morenão. Já em momentos históricos, as duas equipes tentam dar um passo a mais e sair na frente na decisão para chegar em melhores condições de garantir o título no confronto de volta, no estádio Arthur Marinho.

Anderson Ramos /Arquivo Capital News Corumbaense tenta o bicampeonato, enquanto Novo vai em busca de título inédito

De volta a uma decisão após 30 anos, quando foi derrotado pelo Comercial, o Carijó vive lua-de-mel com seu torcedor após a classificação heroica diante do Operário, nas semifinais. O foco agora é quebrar o jejum de 33 anos sem o título estadual e se juntar aos campeões em 1984 no seleto grupo de ídolos do time pantaneiro.



Para o primeiro jogo, o técnico Douglas Ricardo faz mistério para definir o time titular, porém afirma que não pretende mudar o estilo de jogo da equipe, portanto, a tendência é que o time que começou o confronto de volta diante do Operário comece novamente jogando, com exceção do zagueiro Rafael, expulso diante do Galo.



Do outro lado, o Novo também não deve apresentar surpresas e a única mudança na equipe deve ser a saída do volante Maguila, que foi suspenso por receber o terceiro cartão amarelo, assim, o técnico Bazílio Amaral deve apenas substituir o jogador por outro da mesma posição, provavelmente Léo Colman, sem mudar a forma do time atuar.



O clube, que também vive momento especial por chegar pela primeira vez à final do estadual, quer repetir a história dos únicos confrontos entre os times, também em uma decisão, porém da segunda divisão estadual, quando o recém-criado time da capital foi campeão sobre o Carijó vencendo por 2 a 1 após perder o primeiro jogo pelo placar mínimo.



Desta vez, no entanto, quem tem a vantagem de jogar por resultados ou soma de placares iguais é o Corumbaense, que tem melhor campanha que o Novo e além de decidir em casa, poderá ser campeão com, por exemplo, dois empates. Como incentivo ainda maior neste primeiro encontro, o torcedor do Carijó terá 4,5 mil lugares reservados, tendo provavelmente maioria do torcedor no Morenão.



A partida terá a arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, que será assistido por Ruy César Lavarda e Sérgio Alexandre Silva. Vale destacar que ambos os clubes já tem vaga garantida na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil de 2018.