Novo e Corumbaense abrem disputa pelo título com empate no Morenão

Anderson Ramos / Capital News No primeiro jogo da final o placar final ficou em 1x1

A decisão do Campeonato Estadual começou neste domingo, no Estádio Morenão, sem vencedor. Novo e Corumbaense fizeram um jogo com poucas chances de gol e terminaram iguais em 1 a 1, deixando a briga pelo título aberta para a partida de volta em Corumbá. Os dois times estão garantidos na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro 2018.



O primeiro tempo foi marcado pela pouca objetividade dos dois times e ligeira vantagem do time visitante que só foi refletida no placar no final da etapa. Aos 43 minutos, Romarinho ganhou a disputa de bola com o marcador na intermediária e rolou para Willian, sem marcação na desarrumada defesa adversária, bater cruzado da entrada da área, sem defesa para o goleiro Bernardo e abrir o placar, para festa do grande número de torcedores do Carijó no estádio.

Anderson Ramos / Capital News Novo teve a chance de abrir o placar no 1º em uma bola que cruzou o Gol Corumbaense mais ninguém empurrou para a rede

A conversa do técnico Bazílio Amaral no intervalo parece ter mexido com os jogadores do Novo, além da entrada de Matheus Dulcídio para dar maior movimentação no meio. Logo no primeiro ataque, o meia rolou para Wesley e Robinho, atrasado no lance, fez a falta dentro da área e o pênalti foi marcado pelo árbitro Paulo Henrique Vollkopf. Na cobrança, Matheus deslocou Diego e empatou o jogo.



Depois, o jogo voltou a se concentrar no meio e a maior chance de gol aconteceu aos 21 minutos em cobrança de falta que Juninho, do Corumbaense, acertou a trave esquerda de Bernardo, terminando o jogo mesmo em 1 a 1.



Na volta, no Estádio Arthur Marinho, domingo, 15h, o Corumbaense conquista seu segundo título estadual com mais um empate. Ao Novo, que tenta sua primeira conquista na Série A, só a vitória interessa.