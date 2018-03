Novo e Águia Negra abrem quartas com empate no Morenão

Anderson Ramos/Capital News

Empate mantém disputa aberta por vaga na semifinal

Começou igual a disputa entre Novo e Águia Negra por um lugar na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Na primeira partida da rodada tripla desta quinta-feira (15) no Estádio Morenão, o placar de 1 a 1 deixou a disputa aberta para a partida de volta, em Rio Brilhante. O Corumbaense, primeiro time garantido na próxima fase, espera o vencedor desse confronto como adversário.



Os gols da partida saíram no primeiro tempo. Aos 33 minutos, Rilber, de cabeça, colocou o time de Rio Brilhante na frente. Cinco minutos depois, Léo Maria foi derrubado na entrada da área. Pênalti que Matheus Dulcídio cobrou com perfeição para empatar. No segundo tempo o jogo seguiu equilibrado, mas sem gols e sem vencedor após o apito final.



O jogo de volta acontece domingo, às 17h, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O vencedor garante o direito de enfrentar o Corumbaense e, em caso de novo empate, o Águia, com melhor campanha na segunda fase, garante a classificação.