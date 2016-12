Novo confirma primeiros nomes para disputa do Estadual 2017

Jed Vieira/Gazeta MS Matheus Dulcidio em ação contra o Novo em 2016. Agora, trocou de lado

Uma das quatro equipes de Campo Grande no Campeonato Estadual, o Novo inicia na próxima semana a preparação para a disputa da sua quinta participação na primeira divisão do futebol sul-mato-grossense.

Mauro Marino, que por enquanto dirige o time Sub-19 que irá disputar a Copa São Paulo no início de janeiro, irá comandar também o time profissional e trabalha com a diretoria para ter o elenco completo nos próximos dias.



Entre os jogadores já contratados, o Novo aposta em atletas que foram lançados pelo Comercial, mas que não tiveram muitas oportunidades em 2016. É o caso do volante Léo Colman, do meia Matheus Dulcídio e o atacante Lucas. Outro que já defendeu o Colorado é o lateral Ramer, que acertou seu retorno ao Novo, time que defendeu este ano.



O clube trouxe também jogadores que foram comandados por Marino em outras oportunidades, como os goleiros Bernardo, ex-Aquidauanense e Costa Rica, e José Guilherme, ex-Aquidauanense e o volante Wesley, ex-Corumbaense e Costa Rica. O elenco será formado ainda por boa parte dos jogadores que irão disputar a Copa São Paulo.



Integrante do Grupo A, junto com o Operário, União/ABC, Costa Rica, Serc e Comercial, o Novo estreia no Estadual contra este último no dia 29 de janeiro, às 16h, no Estádio Morenão, caso este esteja liberado. A diretoria, no entanto, optou por indicar o Estádio Jacques da Luz como local de suas partidas como mandante.