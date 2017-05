Novo confirma desistência de Seletiva para Copa SP

Atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-19 e um dos representantes do Estado na Copa São Paulo de futebol júnior neste ano, o Novo não irá defender o título e tentar voltar a principal competição de base em 2018. O clube confirmou nesta quarta-feira (10) à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a desistência do torneio estadual de base neste ano, alegando altos custos para participar.



De acordo com o presidente do Novo, Américo Ferreira, o sub-19 é a competição com realidade mais próxima do profissional, ou seja, envolve custos que o clube quer reservar para oferecer estrutura já pensando em 2018. “Nosso objetivo é reorganizar administrativamente o clube. Hoje p sub-19 é um semiprofissional, tem muitas obrigações com contratos, em jogos, então, apesar de sermos os atuais campeões, vamos pegar esse segundo semestre para tratar da forma estrutural do clube”, disse o mandatário.



Com as vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro garantidas devido ao vice-campeonato estadual neste ano, Ferreira ressalta que novas ações em busca de parceiros devem ser realizadas, assim, não sendo possível dar um passo a mais com o sub-19. “Vamos montar um escritório administrativo para poder receber eventuais parceiros, investir no Centro de Treinamento (CT). Chegamos a conclusão que ao invés de gastarmos energias em uma eventual disputa, é melhor já nos planejarmos para 2018”, concluiu.



O Novo estava previsto na tabela inicial da competição de base no grupo A, ao lado de Comercial e Corumbaense. Segundo o presidente, o clube participará normalmente de competições nas demais categorias (sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17). A tendência é que o Misto, de Três Lagoas, substitua o Novo na chave do sub-19.



A competição tem inicia previsto para o próximo dia 20, porém até o momento a FFMS não confirmou os participantes e a tabela oficial. De acordo com o regulamento, o campeão sub-19 garante vaga na Copa São Paulo de 2018, com a possibilidade de o vice também participar, desde que a Federação Paulista de Futebol (FPF) abra mais vagas.