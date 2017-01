No primeiro dia do ano, seis clubes de MS comemoraram mais um aniversário

Tamanho do texto

Divulgação / Corumbaense Corumbaense completou 103 anos

Neste domingo (1º), seis clubes profissionais do futebol sul-mato-grossense comemoraram mais um ano de fundação: Corumbaense, Giannini, Ivinhema Esporte Clube, Ivinhema Futebol Clube, Misto e Urso.



O mais antigo deles é o Corumbaense, que completou 103 anos. O time foi fundado em 1º de janeiro de 1914. Foi campeão Estadual em 1984 e ainda tem um título da série B de 2006 e dois vices da mesma competição.



O Giannini de Costa Rica, vice-campeão da série B de 1987, e o Ivinhema Esporte Clube completaram 31 anos. Ambos estão ausentes das competições profissionais.



O Ivinhema Esporte Clube participou das competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na década de 90 e sua melhor colocação foi em 1998 quando chegou a semifinal. No mesmo ano, garantiu classificação para a Copa Centro Oeste. Mas no ano seguinte, abandonou o Estadual, foi punido e nunca mais retornou. O Ivinhema Futebol Clube – que completou 11 anos de história – ocupou o espaço deixado pelo Ivinhema Esporte Clube.



Em Três Lagoas, o torcedor do Misto comemora os 30 anos de fundação do clube que este ano, tentará voltar à elite do futebol sul-mato-grossense após o rebaixamento na temporada passada.



Em Mundo Novo, o 1º de janeiro também foi comemorado pelo torcedor do Urso, campeão Estadual da série B. Ele completou 20 anos e nunca foi rebaixado desde o acesso em 2007.



As informações são da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.