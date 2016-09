No primeiro desafio de Tite, Brasil enfrenta Equador em Quito

Lucas Figueiredo/CBF ..

A Seleção Brasileira recomeça nesta quinta-feira (1) a caminhada em busca da classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Contra o Equador, em Quito, o time, agora comandado pelo técnico Tite, precisa de um bom resultado para voltar a figurar entre os primeiros colocados e estar na zona de classificação, de onde saiu nas últimas duas rodadas, o que culminou, somando a péssima participação na Copa América, com a queda do ex-técnico, Dunga.





Equador e Brasil se enfrentam no Estádio Olímpico Atahualpa, às 17h (MS) com as duas seleções em situações opostas. Surpresa nesta primeira parte das Eliminatórias, o Equador está na segunda posição com 13 pontos, junto com o Uruguai, que lidera nos critérios de desempate.



Já o Brasil, com campanha irregular, tem apenas nove pontos e está em sexto. Os quatro primeiros garantem vaga direta na Copa do Mundo e o quinto disputa uma vaga na repescagem.



Para o jogo, Tite divulgou em entrevista coletiva nesta quarta o time que entra em campo. A revelação causou surpresa aos jornalistas, que não tiveram acesso aos últimos dois treinos.

Lucas Figueiredo/CBF Tite demonstra confiança em seu primeiro jogo como técnico da Seleção



“Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gabriel Jesus e Neymar”, disse ao treinador ao ser questionado se isso era uma arma para criar suspense no adversário e esconder o time.



Quase que a entrevista acaba ali mesmo, tamanha a surpresa dos presentes. Tite fez uma reflexão sobre sistema de jogo, falou sobre o estilo tático de vários times do Brasil e do mundo, e utilizou esta parte como fio condutor para explicar como pretende ganhar tempo na Seleção.



“Vou utilizar cada jogador como ele atua em seu clube. Ouvi do Zagallo esses dias justamente isso, que a grande jogada é encontrar onde cada um se sente à vontade para jogar. Aí vem o desafio do treinador, que é encaixar essas peças com equilíbrio”, disse.