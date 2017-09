No lançamento dos Jogos da Melhor Idade, governador anuncia fundo de R$ 4 mi

Chico Ribeiro Recurso está previsto no Orçamento 2018 com o objetivo de assegurar direitos de quem está na terceira idade

A Semana Estadual da Pessoa Idosa e os Jogos da Melhor Idade foram lançados na manhã desta terça-feira (26) no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Durante a solenidade, o governador Reinaldo Azambuja aproveitou para anunciar a criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI), com a finalidade de vincular recursos financeiros destinados a financiar programas e ações relativos à pessoa idosa, com o objetivo de assegurar os seus direitos. A previsão orçamentária para orçamento anual referente a 2018 prevê receita de R$ 4 milhões.



O FEDPI será vinculado ao órgão gestor estadual responsável pela política pública para a pessoa idosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) que fará a gestão dos recursos e sua utilização passarão pela aprovação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI). O projeto de lei ainda será encaminhado para Assembleia Legislativa.



“É um fundo que tem previsão direcionado à execução de políticas públicas elencadas pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa como prioridade. Esse conselho é quem vai ditar as regras para que nossa gestão possa fortalecer ações como a Semana do Idoso e os Jogos da Melhor Idade. Já temos previsão orçamentária para 2018 e esse valor pode ser aumentado com as multas por descumprimento do estatuto da pessoa idosa, da Justiça de Direitos Difusos, entre inúmeras outras fontes para agregar valor. É um fundo aberto inclusive que a sociedade em geral pode contribuir. Nossa intenção é dar mais qualidade de vida também para a pessoa idosa e seus familiares”, declarou o governador.



Para comemorar a Semana do Idoso, realizada anualmente de 25 de setembro a 1º de outubro, foi organizada uma extensa programação. De acordo com a secretária da Sedhast, Elisa Cléia Nobre, o objetivo é estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da melhor idade; conscientizar o idoso e a sociedade sobre a sua importância, como fonte de experiências e sobre importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a importância do idoso.



Jogos da Melhor Idade

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) também deu a largada na para os Jogos da Melhor Idade. A iniciativa marca a retomada do evento de esporte e lazer voltado para idosos. No mês de novembro, cerca de 500 atletas da melhor idade se reúnem em Campo Grande para disputa de jogos de quadra, mesa e concurso de dança. De acordo com o diretor presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, os objetivos são promover a troca de experiências e estimular a prática esportiva pelos idosos de MS que representam seus municípios na competição.



“O esporte e o lazer são importantes formas de inclusão social, de estímulo à vida comunitária, congraçamento e promoção da qualidade de vida. Democratizar o acesso a todos os públicos é meta da Fundesporte e do Governo do Estado. Com os Jogos da Melhor Idade avançamos mais nesse objetivo”, disse.

O acesso ao esporte e ao lazer, um dos direitos da pessoa idosa, assegurados oficialmente conforme Carta Magna brasileira e demais legislações específicas desse segmento, como Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, entre outros, são documentos norteadores do desenvolvimento das políticas públicas voltadas para essa população, portanto, apesar de todas as dificuldades do cenário econômico atual, o Governo do Estado, está reativando os jogos, e já conta com 20 cidades inscritas e mais de 750 participantes.



As competições serão realizadas em Campo Grande, com datas a serem definidas, nas seguintes modalidades: bocha, dama, dominó, malha, natação, sinuca, truco, tênis, voleibol adaptado e ainda concurso de dança. Além da premiação por modalidade, haverá premiação para o município campeão geral, aumentando ainda mais a motivação dos participantes.



Programação da Semana do Idoso

26/09 – terça-feira

14h: Abertura oficial da Semana Estadual da Pessoa Idosa

Local: Assembleia Legislativa – Campo Grande/MS;

Encontro Regional Cultural da Terceira Idade

Local: Ivinhema (MS)



27/09 – quarta-feira

8h: Caminhada pelo envelhecimento saudável

Local: Parque das Nações Indígenas de Campo Grande/MS

14h30: Palestra “Ações desenvolvidas pela Funtrab voltadas para o atendimento da Pessoa Idosa

Local: Funtrab



28/09 – quinta-feira

9h: Colóquio “Direitos da Pessoa Idosa e a interface com a Assistência Social”

Local: Escola do SUAS/MS



29/09 – sexta-feira

9h30: Apresentação do Projeto “Junho Violeta” na sessão ordinária

Local: Assembleia Legislativa



30/09 – sábado

8h: Ação Alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa

Local: Praça Ary Coelho